Авиакомпания с Ямала предъявила претензии аэропорту Сургута из-за неготовой взлетной полосы

Авиакомпания «Ямал» подала иск к аэропорту Сургута на 1,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания пожаловалась в суд на аэропорт Сургута из-за взлетной полосы
Авиакомпания пожаловалась в суд на аэропорт Сургута из-за взлетной полосы Фото:

Авиакомпания «Ямал» обратилась в арбитражный суд с иском к аэропорту Сургута (ХМАО). Причина иска — возмещение убытков в размере 1 544 335 рублей 36 копеек, вызванных, по утверждению истца, неготовностью взлетной полосы.

«Арбитражный суд ЯНАО рассмотрел исковое заявление АО „Авиационная транспортная компания ‚Ямал‘ к АО ‚Аэропорт Сургут‘ о возмещении убытков, понесенных в связи с необеспечением ВПП в постоянной эксплуатационной готовности для посадки воздушных судов, в размере 1 544 335 рублей 36 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу“, — следует из материалов дела, которые есть в распоряжении URA.RU.

Истцом выступает авиакомпания, зарегистрированная в Салехарде. Ответчик — крупнейший аэропорт ХМАО, расположенный в Сургуте, обслуживающий тысячи рейсов ежегодно. Судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.

Агентство URA.RU направило запросы представителям авиакомпании «Ямал» и аэропорта Сургута с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута отсудил у машзавода «Сварог» из Москвы убытки за нарушение договора поставки снегоуборочной машины. Аэропорту пришлось разорвать контракт и закупать машину у другого поставщика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» обратилась в арбитражный суд с иском к аэропорту Сургута (ХМАО). Причина иска — возмещение убытков в размере 1 544 335 рублей 36 копеек, вызванных, по утверждению истца, неготовностью взлетной полосы. «Арбитражный суд ЯНАО рассмотрел исковое заявление АО „Авиационная транспортная компания ‚Ямал‘ к АО ‚Аэропорт Сургут‘ о возмещении убытков, понесенных в связи с необеспечением ВПП в постоянной эксплуатационной готовности для посадки воздушных судов, в размере 1 544 335 рублей 36 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу“, — следует из материалов дела, которые есть в распоряжении URA.RU. Истцом выступает авиакомпания, зарегистрированная в Салехарде. Ответчик — крупнейший аэропорт ХМАО, расположенный в Сургуте, обслуживающий тысячи рейсов ежегодно. Судебное заседание по делу состоится на следующей неделе. Агентство URA.RU направило запросы представителям авиакомпании «Ямал» и аэропорта Сургута с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута отсудил у машзавода «Сварог» из Москвы убытки за нарушение договора поставки снегоуборочной машины. Аэропорту пришлось разорвать контракт и закупать машину у другого поставщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...