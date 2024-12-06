Авиакомпания с Ямала предъявила претензии аэропорту Сургута из-за неготовой взлетной полосы

Авиакомпания «Ямал» обратилась в арбитражный суд с иском к аэропорту Сургута (ХМАО). Причина иска — возмещение убытков в размере 1 544 335 рублей 36 копеек, вызванных, по утверждению истца, неготовностью взлетной полосы.
«Арбитражный суд ЯНАО рассмотрел исковое заявление АО „Авиационная транспортная компания ‚Ямал‘ к АО ‚Аэропорт Сургут‘ о возмещении убытков, понесенных в связи с необеспечением ВПП в постоянной эксплуатационной готовности для посадки воздушных судов, в размере 1 544 335 рублей 36 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу“, — следует из материалов дела, которые есть в распоряжении URA.RU.
Истцом выступает авиакомпания, зарегистрированная в Салехарде. Ответчик — крупнейший аэропорт ХМАО, расположенный в Сургуте, обслуживающий тысячи рейсов ежегодно. Судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.
Агентство URA.RU направило запросы представителям авиакомпании «Ямал» и аэропорта Сургута с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута отсудил у машзавода «Сварог» из Москвы убытки за нарушение договора поставки снегоуборочной машины. Аэропорту пришлось разорвать контракт и закупать машину у другого поставщика.
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