Россия выявляет слабые звенья в оборонительной структуре стран Запада, на которые она намерена оказать давление. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Пренебрежение интересами безопасности другой стороны может быть улицей с двусторонним движением. Попытки Запада навредить России подталкивают нас к поиску уязвимостей в области безопасности, имеющихся у наших недругов», — подчеркнул Рябков. Об этом заместитель министра иностранных дел России рассказал во время беседы с KP.RU.
Дипломат также заявил, что кризис на Украине ярко показал неготовность Запада отказаться от позиции гегемона. Он указал на историческую неготовность американских политиков признавать равноправные условия в международных отношениях, что стало особенно заметно после окончания холодной войны. По его словам, с ее окончанием Вашингтон стал стремиться к доминированию, что привело к разрушению системы коллективной безопасности и усилению конфликтности на международной арене.
Россия, по словам дипломата, будет продолжать защищать свои интересы в ответ на попытки Запада диктовать свои условия остальному миру. По его словам, попытки ряда стран перекроить международную систему безопасности в свою пользу, используя силовое давление, не останутся без ответа.
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