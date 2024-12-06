Рябков: Россия ищет слабые места у Запада

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Запад не готов работать над новой мировой системой коллективной безопасности, заявил Рябков
Запад не готов работать над новой мировой системой коллективной безопасности, заявил Рябков Фото:

Россия выявляет слабые звенья в оборонительной структуре стран Запада, на которые она намерена оказать давление. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Пренебрежение интересами безопасности другой стороны может быть улицей с двусторонним движением. Попытки Запада навредить России подталкивают нас к поиску уязвимостей в области безопасности, имеющихся у наших недругов», — подчеркнул Рябков. Об этом заместитель министра иностранных дел России рассказал во время беседы с KP.RU.

Дипломат также заявил, что кризис на Украине ярко показал неготовность Запада отказаться от позиции гегемона. Он указал на историческую неготовность американских политиков признавать равноправные условия в международных отношениях, что стало особенно заметно после окончания холодной войны. По его словам, с ее окончанием Вашингтон стал стремиться к доминированию, что привело к разрушению системы коллективной безопасности и усилению конфликтности на международной арене. 

Россия, по словам дипломата, будет продолжать защищать свои интересы в ответ на попытки Запада диктовать свои условия остальному миру. По его словам, попытки ряда стран перекроить международную систему безопасности в свою пользу, используя силовое давление, не останутся без ответа.

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Россия выявляет слабые звенья в оборонительной структуре стран Запада, на которые она намерена оказать давление. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Пренебрежение интересами безопасности другой стороны может быть улицей с двусторонним движением. Попытки Запада навредить России подталкивают нас к поиску уязвимостей в области безопасности, имеющихся у наших недругов», — подчеркнул Рябков. Об этом заместитель министра иностранных дел России рассказал во время беседы с KP.RU. Дипломат также заявил, что кризис на Украине ярко показал неготовность Запада отказаться от позиции гегемона. Он указал на историческую неготовность американских политиков признавать равноправные условия в международных отношениях, что стало особенно заметно после окончания холодной войны. По его словам, с ее окончанием Вашингтон стал стремиться к доминированию, что привело к разрушению системы коллективной безопасности и усилению конфликтности на международной арене.  Россия, по словам дипломата, будет продолжать защищать свои интересы в ответ на попытки Запада диктовать свои условия остальному миру. По его словам, попытки ряда стран перекроить международную систему безопасности в свою пользу, используя силовое давление, не останутся без ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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