06 декабря 2024

Телеведущая Татьяна Лазарева* признала, что мечтает вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарева* заявила, что готова и к тому, что вернуться в Россию не получится.
Лазарева* заявила, что готова и к тому, что вернуться в Россию не получится. Фото:

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. Об этом она сообщила в разговоре с Фаридой Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) в рамках разговора, который доступен на YouTube.

«Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала Лазарева. Она отметила, что допускает и то, что не сможет приехать в Россию.

Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Она была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против телеведущей возбудили дело после того, как она выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России.

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. Об этом она сообщила в разговоре с Фаридой Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) в рамках разговора, который доступен на YouTube. «Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала Лазарева. Она отметила, что допускает и то, что не сможет приехать в Россию. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Она была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против телеведущей возбудили дело после того, как она выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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