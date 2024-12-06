Челябинцам назвали цены на недорогую черную икру в преддверии праздников. Скрин

В Челябинской области продают черную икру палтуса от 220 рублей за банку

07 декабря 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают дешевую альтернативу осетровой черной икре Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинской области предлагают приобрести к новогоднему столу черную икру палтуса — дешевую альтернативу осетровой икре. Ее можно купить в начале декабря от 220 рублей за банку. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продaeтся черная икра палтусa хoрошегo кaчeства. Оптом от одной коробки — 220 рублей. В розницу — 240 рублей, банка 220 граммов», — уточнил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что продукт поставляется из Мурманска. Основной ингредиент — соленая окрашенная икра палтуса. Еще один продавец из Челябинска реализует черную икру палтуса емкостями по 95 граммов за 500 рублей. В Магнитогорске этот товар весом в половину килограмма предлагается к покупке за три тысячи рублей. Всего на сайте «Авито» по Челябинской области размещено около 30 объявлений о продаже черной икры. Все они касаются исключительно икры палтуса. Черный цвет ей придает пищевой краситель E151, который является растительным углем. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают структурированную красную икру от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ. Черную икру палтуса челябинцам предлагают в розницу и оптом Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/chernaya_ikra_paltusa_roznitsaopt_4665689112 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области предлагают приобрести к новогоднему столу черную икру палтуса — дешевую альтернативу осетровой икре. Ее можно купить в начале декабря от 220 рублей за банку. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продaeтся черная икра палтусa хoрошегo кaчeства. Оптом от одной коробки — 220 рублей. В розницу — 240 рублей, банка 220 граммов», — уточнил продавец из Челябинска на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что продукт поставляется из Мурманска. Основной ингредиент — соленая окрашенная икра палтуса. Еще один продавец из Челябинска реализует черную икру палтуса емкостями по 95 граммов за 500 рублей. В Магнитогорске этот товар весом в половину килограмма предлагается к покупке за три тысячи рублей. Всего на сайте «Авито» по Челябинской области размещено около 30 объявлений о продаже черной икры. Все они касаются исключительно икры палтуса. Черный цвет ей придает пищевой краситель E151, который является растительным углем. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают структурированную красную икру от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ.