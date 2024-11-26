Челябинцам предлагают дешевую красную икру перед новогодними праздниками. Скрин

27 ноября 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Челябинцам кроме натуральной икры предлагают структурированную и имитированную Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Челябинске продают структурированную красную икру от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ. Соответствующие объявления появились на интернет-доске объявлений. «Икpa в Челябинcкe, цeна дeйствительно 80 рублей. Пpодaжа тoлько кoробкaми по 108 штук», — сообщил продавец на сайте «Авито». Новость по теме В Челябинской области взлетели цены на красную икру Автор объявления также отметил, что доставки нет, возможен только самовывоз. Для этого необходимо заранее согласовать время встречи. Другой продавец из Челябинска предлагает красную структурированную икру за 85 рублей. При этом также указывает, что такая цена возможна только при оплате 108 банок. Самую низкую стоимость продавцы обозначают за красную имитированную икру. Это 49 рублей при покупке аналогичного количества банок. Ранее URA.RU сообщало, по какой стоимости челябинцам предлагают натуральную красную икру, фасованную по 250 и 500 граммов. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч. Челябинцам предлагают красную икру по 80 рублей за банку при оптовом заказе Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/ikra_krasnaya_4525659054 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продают структурированную красную икру от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ. Соответствующие объявления появились на интернет-доске объявлений. «Икpa в Челябинcкe, цeна дeйствительно 80 рублей. Пpодaжа тoлько кoробкaми по 108 штук», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что доставки нет, возможен только самовывоз. Для этого необходимо заранее согласовать время встречи. Другой продавец из Челябинска предлагает красную структурированную икру за 85 рублей. При этом также указывает, что такая цена возможна только при оплате 108 банок. Самую низкую стоимость продавцы обозначают за красную имитированную икру. Это 49 рублей при покупке аналогичного количества банок. Ранее URA.RU сообщало, по какой стоимости челябинцам предлагают натуральную красную икру, фасованную по 250 и 500 граммов. Это не только кета и горбуша, но и чавыча, форель, кижуч.