Пермский край отправил новогодние подарки детям Северодонецка

Воспитанники детского сада № 42 в городе Северодонецк Луганской Народной Республики получат новогодние подарки и игрушки из Пермского края. Груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
«Благодаря сформированным и доставленным посылкам с подарками из нашего региона, ребятишки детского дошкольного учреждения подшефного города смогут радоваться приходу самого волшебного праздника на свете — Новому году. В Северодонецк доставлены сладкие подарки, новогодняя ель и игрушки. Все это собрали коллективы детских садов, учителя и учащиеся пермских школ», — сообщили в благотворительном фонде.
Представители «Единого центра поддержки» добавили, что коллектив детсада Северодонецка поблагодарил пермяков за подарки и поздравил с наступающими новогодними праздниками.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воинские части, госпитали и к пострадавшим мирным жителям отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Его получило население ЛНР и ДНР, бойцы Прикамья в зоне СВО и проходящие лечение в госпиталях.
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