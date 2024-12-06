06 декабря 2024

Пермский край отправил новогодние подарки детям Северодонецка

Дети из ЛНР получат от пермяков сладкие подарки и игрушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки порадовали малышей из подшефного города
Пермяки порадовали малышей из подшефного города Фото:

Воспитанники детского сада № 42 в городе Северодонецк Луганской Народной Республики получат новогодние подарки и игрушки из Пермского края. Груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки».

«Благодаря сформированным и доставленным посылкам с подарками из нашего региона, ребятишки детского дошкольного учреждения подшефного города смогут радоваться приходу самого волшебного праздника на свете — Новому году. В Северодонецк доставлены сладкие подарки, новогодняя ель и игрушки. Все это собрали коллективы детских садов, учителя и учащиеся пермских школ», — сообщили в благотворительном фонде.

Представители «Единого центра поддержки» добавили, что коллектив детсада Северодонецка поблагодарил пермяков за подарки и поздравил с наступающими новогодними праздниками. 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воинские части, госпитали и к пострадавшим мирным жителям отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Его получило население ЛНР и ДНР, бойцы Прикамья в зоне СВО и проходящие лечение в госпиталях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанники детского сада № 42 в городе Северодонецк Луганской Народной Республики получат новогодние подарки и игрушки из Пермского края. Груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки». «Благодаря сформированным и доставленным посылкам с подарками из нашего региона, ребятишки детского дошкольного учреждения подшефного города смогут радоваться приходу самого волшебного праздника на свете — Новому году. В Северодонецк доставлены сладкие подарки, новогодняя ель и игрушки. Все это собрали коллективы детских садов, учителя и учащиеся пермских школ», — сообщили в благотворительном фонде. Представители «Единого центра поддержки» добавили, что коллектив детсада Северодонецка поблагодарил пермяков за подарки и поздравил с наступающими новогодними праздниками.  Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воинские части, госпитали и к пострадавшим мирным жителям отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Его получило население ЛНР и ДНР, бойцы Прикамья в зоне СВО и проходящие лечение в госпиталях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...