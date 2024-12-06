06 декабря 2024

Вильфанд: снег в ближайшее время покроет почти всю Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег не затронет только юг страны
Снег не затронет только юг страны Фото:

Россия на 96% покроется снегом к следующей неделе 9-15 декабря. Такой прогноз погоды озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег, который выпадет за выходные [в Центральном федеральном округе], уже приведет к тому, что 96% территории России будет им покрыто», — сказал Вильфанд агентству ТАСС.

Однако, как отметил Вильфанд, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снега не ожидается. Также в ближайшие дни в Краснодарском крае ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, дневные — от +10 до +13 градусов. В Крыму ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, а дневные — от +9 до +15 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы для этого времени года.

Ранее URA.RU писало об обещании Вильфанда на нынешнюю зиму. По его прогнозам зимой оттепели будут преобладать над морозами.

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Россия на 96% покроется снегом к следующей неделе 9-15 декабря. Такой прогноз погоды озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Снег, который выпадет за выходные [в Центральном федеральном округе], уже приведет к тому, что 96% территории России будет им покрыто», — сказал Вильфанд агентству ТАСС. Однако, как отметил Вильфанд, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снега не ожидается. Также в ближайшие дни в Краснодарском крае ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, дневные — от +10 до +13 градусов. В Крыму ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, а дневные — от +9 до +15 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы для этого времени года. Ранее URA.RU писало об обещании Вильфанда на нынешнюю зиму. По его прогнозам зимой оттепели будут преобладать над морозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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