Пенсионеры начнут получать увеличенную пенсию уже в этом году

Уже в декабре работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Проиндексированные пенсии должны выплачивать по закону с 1 января следующего года. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, а пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце, те, кто получает ее в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря», — заявил Нилов
По его словам, пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Средства на это заложены в бюджете РФ.
Индексация пенсий в России происходит в соответствии с законодательством с учетом инфляции. С апреля следующего года ожидается дополнительное повышение всех пенсионных выплат на 14,75%.
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