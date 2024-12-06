06 декабря 2024

Пенсионеры начнут получать увеличенную пенсию уже в этом году

Пенсионеры получат проиндексированную пенсию в уже в этом году
© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация коснется пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров
Индексация коснется пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров Фото:

Уже в декабре работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Проиндексированные пенсии должны выплачивать по закону с 1 января следующего года. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, а пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце, те, кто получает ее в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря», — заявил Нилов

По его словам, пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Средства на это заложены в бюджете РФ.

Индексация пенсий в России происходит в соответствии с законодательством с учетом инфляции. С апреля следующего года ожидается дополнительное повышение всех пенсионных выплат на 14,75%.

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Уже в декабре работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Проиндексированные пенсии должны выплачивать по закону с 1 января следующего года. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, а пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце, те, кто получает ее в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря», — заявил Нилов По его словам, пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Средства на это заложены в бюджете РФ. Индексация пенсий в России происходит в соответствии с законодательством с учетом инфляции. С апреля следующего года ожидается дополнительное повышение всех пенсионных выплат на 14,75%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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