Командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо купянского направления, сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев, поскольку противник сюда перебросил очень серьезные резервы», — передает слова Марочко ТАСС.
Однако, как отмечает военный эксперт, российские войска «уничтожают и перемалывают» новые поступления бойцов ВСУ. Основные удары по противнику наносятся с севера Купянска и юга города в районе Глушковки.
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