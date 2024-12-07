Марочко: Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску

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ВС РФ ведут обстрел украинских военных с севера и юга Купянска
ВС РФ ведут обстрел украинских военных с севера и юга Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо купянского направления, сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев, поскольку противник сюда перебросил очень серьезные резервы», — передает слова Марочко ТАСС. 

Однако, как отмечает военный эксперт, российские войска «уничтожают и перемалывают» новые поступления бойцов ВСУ. Основные удары по противнику наносятся с севера Купянска и юга города в районе Глушковки.

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Командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску (Харьковская область). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Касаемо купянского направления, сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев, поскольку противник сюда перебросил очень серьезные резервы», — передает слова Марочко ТАСС.  Однако, как отмечает военный эксперт, российские войска «уничтожают и перемалывают» новые поступления бойцов ВСУ. Основные удары по противнику наносятся с севера Купянска и юга города в районе Глушковки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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