FP: три соседа Украины готовы устроить восстание за ее спиной

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В случае победы Кэлина Джеорджеску в президентских выборах, Украина может получить врага в лице Румынии, Венгрии и Словакии
В случае победы Кэлина Джеорджеску в президентских выборах, Украина может получить врага в лице Румынии, Венгрии и Словакии Фото:

Американские журналисты предположили, что если победу в президентских выборах в Румынии одержит независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступает против поддержки Украины, а также придерживается пророссийских взглядов, то у Киева в дальнейшем появятся три противника, включая Словакию и Венгрию. Об этом пишет Foreign Policy.

«Если Джеорджеску одержит победу во втором туре голосования 8 декабря и станет президентом Румынии, в Европейском союзе найдутся три союзника, включая Венгрию и Словакию, которые выступят против единодушного осуждения Россией со стороны Европы. <...> Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание у нее за спиной», — отмечают авторы материала.

По словам журналистов, также есть риск того, что еще больше стран могут изменить свою позицию по украинскому конфликту. Это произойдет в случае, если в 2025 году в Болгарии, Чехии и других странах победу в предстоящих выборах президента одержат кандидаты, лояльные России. 

В Румынии проходят президентские выборы. В первом туре победу одержал Джеорджеску, однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты. Связано это с выявленными нарушениями в ходе голосования, передавал Euronews Romania, передает «Национальная служба новостей». Сам Джеорджеску назвал это госпереворотом, передает 360.RU.

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Американские журналисты предположили, что если победу в президентских выборах в Румынии одержит независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступает против поддержки Украины, а также придерживается пророссийских взглядов, то у Киева в дальнейшем появятся три противника, включая Словакию и Венгрию. Об этом пишет Foreign Policy. «Если Джеорджеску одержит победу во втором туре голосования 8 декабря и станет президентом Румынии, в Европейском союзе найдутся три союзника, включая Венгрию и Словакию, которые выступят против единодушного осуждения Россией со стороны Европы. <...> Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание у нее за спиной», — отмечают авторы материала. По словам журналистов, также есть риск того, что еще больше стран могут изменить свою позицию по украинскому конфликту. Это произойдет в случае, если в 2025 году в Болгарии, Чехии и других странах победу в предстоящих выборах президента одержат кандидаты, лояльные России.  В Румынии проходят президентские выборы. В первом туре победу одержал Джеорджеску, однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты. Связано это с выявленными нарушениями в ходе голосования, передавал Euronews Romania, передает «Национальная служба новостей». Сам Джеорджеску назвал это госпереворотом, передает 360.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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