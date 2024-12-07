Министр просвещения Кравцов назвал главный плюс ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет главный плюс — он упрощает выпускникам из отдаленных сел и городов поступление в вуз. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», — сказал министр Кравцов в разговоре с РИА Новости.
В последнее время усилилось обсуждение значимости ЕГЭ в России. Некоторые политики уверены, что от данной системы оценивания знаний необходимо отказываться. Такую позицию, например, высказывал в разговоре с URA.RU глава КПРФ Геннадий Зюганов. Недавно в России анонсировали бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, сообщает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.