Министр просвещения Кравцов назвал главный плюс ЕГЭ

Кравцов: ЕГЭ дает шанс поступить в вуз любому выпускнику, где бы он ни проживал
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ позволяет любому выпускнику поступить в вуз, где бы тот не проживал, заявил Сергей Кравцов
ЕГЭ позволяет любому выпускнику поступить в вуз, где бы тот не проживал, заявил Сергей Кравцов Фото:

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет главный плюс — он упрощает выпускникам из отдаленных сел и городов поступление в вуз. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», — сказал министр Кравцов в разговоре с РИА Новости. 

В последнее время усилилось обсуждение значимости ЕГЭ в России. Некоторые политики уверены, что от данной системы оценивания знаний необходимо отказываться. Такую позицию, например, высказывал в разговоре с URA.RU глава КПРФ Геннадий Зюганов. Недавно в России анонсировали бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, сообщает «Ридус».

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет главный плюс — он упрощает выпускникам из отдаленных сел и городов поступление в вуз. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», — сказал министр Кравцов в разговоре с РИА Новости.  В последнее время усилилось обсуждение значимости ЕГЭ в России. Некоторые политики уверены, что от данной системы оценивания знаний необходимо отказываться. Такую позицию, например, высказывал в разговоре с URA.RU глава КПРФ Геннадий Зюганов. Недавно в России анонсировали бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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