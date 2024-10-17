Как льготно поступить в вуз: что изменится для российских абитуриентов

Российские школьники с 2025 года будут поступать в вузы по новым правилам

17 октября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Большинство изменений — «косметические», но есть и важные Вадим Ахметов © URA.RU Минобрнауки РФ анонсировало ряд изменений в правилах приемной кампании на учебные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Нововведения, которые планируют ввести уже в 2025 году, затронут многие аспекты поступления — от сроков подачи документов до новых льгот. Хоть большинство из них «косметические», есть и важные, которые, как полагают эксперты, могут увеличить конкуренцию на бюджетные места. Подробнее о них — в материале URA.RU. Какие новые льготы вводят Участники СВО, их дети, герои России получат право поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но и на общие. Также чиновники обсуждают введение нового индивидуального достижения — образование по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим профилю программ бакалавриата и специалитета, за которое вуз может начислять баллы. Льготы для олимпиадников остаются без изменений. Победители и призеры олимпиад 1-2 уровня сохранят право на зачисление без вступительных испытаний, но не более чем на 70% от общего числа бюджетных мест. Изменения в правилах приемной кампании в вуз Единые сроки и квоты. Проект закрепляет единое для всех вузов предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе, — пять. Сейчас каждый вуз сам устанавливает это количество. Формирование списков абитуриентов будет происходить с указанием баллов, аналогично конкурсным спискам. Это повысит прозрачность процесса. Целевой набор претерпит технические изменения: в заявлении о приеме на целевые места будет указываться заказчик обучения и номер предложения о заключении договора, размещенного на Единой цифровой платформе «Работа в России». Процедура зачисления тоже изменится. В конкурсном списке будет указываться высший проходной приоритет каждого поступающего. Зачисление на бюджетные места будет происходить не по оригиналу аттестата, а по заявлению о согласии. Дополнительный прием заменит дополнительное зачисление. Незаполненные места будут использоваться для нового конкурса, в котором могут участвовать как те, кто уже подавал документы, но не смог пройти, так и «свежие» абитуриенты. График подачи документов и процесс зачисления четко определены. Сбор документов стартует 20 июня и продолжится до 25 июля, если требуется прохождение внутренних экзаменов. Опубликование списков кандидатов назначено на 27 июля. Первоначальный этап зачисления пройдет с 1 по 3 августа, а основной этап зачисления запланирован на 6—8 августа. К 11 августа вузы должны определить все свободные места для последующего дополнительного набора. В России изменили правила приема в вузы Когда заработают новые правила Обсуждать проект с участием общественности будут до 31 октября. А заработают новые правила уже в 2025/2026 учебном году. Соответствующие документы должны быть опубликованы на сайтах вузов не позднее 20 января 2025 года, что позволит абитуриентам и учебным заведениям своевременно подготовиться к нововведениям. Как новые льготы скажутся на конкуренции Корректировка правил приема в вузы принципиально ничего не изменит, но упорядочит поступление в вузы участникам СВО, и их детям, героям России, отметил в беседе с URA.RU ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Анатолий Александров. «Мы не упрощаем поступление в вузы представителям данной льготной категории такое слово здесь некорректно. Мы всего лишь упорядочиваем порядок приема. Часто бывает, что у данной категории нет, например, аттестата, результатов ЕГЭ и т. д. Поэтому для них специально организуются испытания внутри вуза, чтобы они могли не ждать год, чтобы сдать экзамены, а мы — понимать, что они „дважды два“ знают», — отметил Александров. Предоставление им права поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но и на общие, по его мнению, никак не скажется на конкуренции за бюджетные места. «У нас сейчас достаточно большое количество бюджетных мест, при этом демографического взрыва нет. Уверен, конкуренция не повысится. Но то, что она должна быть — это безусловно, и должна быть справедливой. Мы четко понимаем правила этой конкуренции. И ничего там дополнительного и как-то искажающего общей картины не вводится. Все идет только на упорядочение и упрощение понимания этой системы», — заключил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобрнауки РФ анонсировало ряд изменений в правилах приемной кампании на учебные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Нововведения, которые планируют ввести уже в 2025 году, затронут многие аспекты поступления — от сроков подачи документов до новых льгот. Хоть большинство из них «косметические», есть и важные, которые, как полагают эксперты, могут увеличить конкуренцию на бюджетные места. Подробнее о них — в материале URA.RU. Участники СВО, их дети, герои России получат право поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но и на общие. Также чиновники обсуждают введение нового индивидуального достижения — образование по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим профилю программ бакалавриата и специалитета, за которое вуз может начислять баллы. Льготы для олимпиадников остаются без изменений. Победители и призеры олимпиад 1-2 уровня сохранят право на зачисление без вступительных испытаний, но не более чем на 70% от общего числа бюджетных мест. Единые сроки и квоты. Проект закрепляет единое для всех вузов предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе, — пять. Сейчас каждый вуз сам устанавливает это количество. Формирование списков абитуриентов будет происходить с указанием баллов, аналогично конкурсным спискам. Это повысит прозрачность процесса. Целевой набор претерпит технические изменения: в заявлении о приеме на целевые места будет указываться заказчик обучения и номер предложения о заключении договора, размещенного на Единой цифровой платформе «Работа в России». Процедура зачисления тоже изменится. В конкурсном списке будет указываться высший проходной приоритет каждого поступающего. Зачисление на бюджетные места будет происходить не по оригиналу аттестата, а по заявлению о согласии. Дополнительный прием заменит дополнительное зачисление. Незаполненные места будут использоваться для нового конкурса, в котором могут участвовать как те, кто уже подавал документы, но не смог пройти, так и «свежие» абитуриенты. График подачи документов и процесс зачисления четко определены. Сбор документов стартует 20 июня и продолжится до 25 июля, если требуется прохождение внутренних экзаменов. Опубликование списков кандидатов назначено на 27 июля. Первоначальный этап зачисления пройдет с 1 по 3 августа, а основной этап зачисления запланирован на 6—8 августа. К 11 августа вузы должны определить все свободные места для последующего дополнительного набора. Обсуждать проект с участием общественности будут до 31 октября. А заработают новые правила уже в 2025/2026 учебном году. Соответствующие документы должны быть опубликованы на сайтах вузов не позднее 20 января 2025 года, что позволит абитуриентам и учебным заведениям своевременно подготовиться к нововведениям. Корректировка правил приема в вузы принципиально ничего не изменит, но упорядочит поступление в вузы участникам СВО, и их детям, героям России, отметил в беседе с URA.RU ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Анатолий Александров. «Мы не упрощаем поступление в вузы представителям данной льготной категории такое слово здесь некорректно. Мы всего лишь упорядочиваем порядок приема. Часто бывает, что у данной категории нет, например, аттестата, результатов ЕГЭ и т. д. Поэтому для них специально организуются испытания внутри вуза, чтобы они могли не ждать год, чтобы сдать экзамены, а мы — понимать, что они „дважды два“ знают», — отметил Александров. Предоставление им права поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но и на общие, по его мнению, никак не скажется на конкуренции за бюджетные места. «У нас сейчас достаточно большое количество бюджетных мест, при этом демографического взрыва нет. Уверен, конкуренция не повысится. Но то, что она должна быть — это безусловно, и должна быть справедливой. Мы четко понимаем правила этой конкуренции. И ничего там дополнительного и как-то искажающего общей картины не вводится. Все идет только на упорядочение и упрощение понимания этой системы», — заключил эксперт.