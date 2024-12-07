ВС РФ взяли под контроль ключевой для ВСУ участок

Российские военные на красноармейском направлении взяли под контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.
«Трасса Красноармейск — Днепропетровск взята под огневой контроль», — рассказали ТАСС в силовых структурах. По словам спикеров, эта трасса является ключевой для ВСУ. Они использовали ее для снабжения собственных сил на данном фронтовом направлении.
Сейчас ВС РФ начали бои за поселок Шевченко, который также является одним из важных логистических узлов для украинских бойцов, уточнили журналистам агентства. Накануне российские военные вплотную подошли к этому поселку. На красноармейском направлении в последние месяцы проходят интенсивные боевые действия.
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