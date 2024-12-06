Прокуратура начала проверку после статьи URA.RU о замерзающей без газа челябинке

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ситуацию с отсутствием газоснабжения в доме одинокой 84-летней пенсионерки из села Ларино Уйского района, о которой рассказало URA.RU. По итогам проверки с участием представителей надзорного ведомства, регионального министерства строительства, а также ресурсоснабжающей организации, принято решение о скорейшем подключении жилища женщины к газу.
«Организована проверка по публикации «Дайте умереть в тепле»: пожилая челябинка попросила помощи у газовиков». Работниками ведомства с участием первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области, главы Уйского района, представителей АО «Газпром газораспределение Челябинск» проведен осмотр жилого помещения, а также выездное совещание. Организовано проведение в кратчайшие сроки работ по подключению дома к системе газоснабжения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Также в ведомстве пояснили, что в ходе инспекции были выявлены нарушения в разъяснении условий получения финансовой поддержки для социально незащищенных слоев населения. Прокуратура направила главе района соответствующее представление.
Как сообщало URA.RU ранее, пенсионерка из села Ларино Уйского района обратилась в социальных сетях с просьбой подключить ее к газоснабжению. 84-летняя женщина рассказала, что у нее нет финансов для оплаты работ и ей приходится замерзать без центрального отопления, спасаясь растопкой печи. В свою очередь в районной администрации ответили, что помогут пожилой женщине с оформлением документов и получением субсидии.
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