«Дайте умереть в тепле»: пожилая челябинка попросила помощи у газовиков

В Челябинской области 84-летняя пенсионерка просит подключить ей отопление

04 декабря 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

От центрального отопления часть села отрезали еще весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Ларино Уйского района Челябинской области 84-летняя женщина попросила помочь ей подключить отопление, чтобы «умереть в тепле». В администрации района рассказали, почему в доме сельчанки нет ни центрального отопления, ни газа. «Прошу помочь подключить меня к центральному отоплению. Газ не могу подключить, нет финансов. Дайте умереть в тепле», — пишет 84-летняя жительница села Раиса К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили в отделе ЖКХ администрации Уйского района, в марте 2024 года все собственники домов были уведомлены о выводе из эксплуатации части тепловых сетей села Ларино. Глава района и села Ларино неоднократно проводили сходы жителей по этому вопросу. В администрации района ответили, что помогут пожилой женщине подключить газ. «В связи с вашей ситуацией администрацией Ларинского сельского поселения будет оказана всесторонняя помощь в оформлении необходимых документов, подключению газового отопления и получение субсидии на газификацию. Рекомендуем вам обратиться в управление социальной защиты населения Уйского района по телефону или в администрацию села», — ответили на просьбу пенсионерки в районной администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ларино Уйского района Челябинской области 84-летняя женщина попросила помочь ей подключить отопление, чтобы «умереть в тепле». В администрации района рассказали, почему в доме сельчанки нет ни центрального отопления, ни газа. «Прошу помочь подключить меня к центральному отоплению. Газ не могу подключить, нет финансов. Дайте умереть в тепле», — пишет 84-летняя жительница села Раиса К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили в отделе ЖКХ администрации Уйского района, в марте 2024 года все собственники домов были уведомлены о выводе из эксплуатации части тепловых сетей села Ларино. Глава района и села Ларино неоднократно проводили сходы жителей по этому вопросу. В администрации района ответили, что помогут пожилой женщине подключить газ. «В связи с вашей ситуацией администрацией Ларинского сельского поселения будет оказана всесторонняя помощь в оформлении необходимых документов, подключению газового отопления и получение субсидии на газификацию. Рекомендуем вам обратиться в управление социальной защиты населения Уйского района по телефону или в администрацию села», — ответили на просьбу пенсионерки в районной администрации.