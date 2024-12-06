Коммунальная авария 7 декабря стала причиной отключения воды в металлургическом районе Челябинска. Бригада приступила к устранению последствий ЧП.
«Вниманию жителей Металлургического района. Для устранения повреждения на водоводе в районе улицы шоссе Металлургов 47в временно ограничено водоснабжение по нескольким адресам», — сообщили в МУП «ПОВВ».
В муниципальном предприятии уточнили, что временно без воды остались дома на ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Калмыкова 7, 7а, 7б; ул. Черкасская ¼, 1/6, 1/7. Аварийная бригада ведет работы по устранению протечки.
Как URA.RU писало ранее, ночью 7 декабря произошел прорыв трубы в районе улицы Елькина. На месте также работают коммунальщики. Жителям обеспечили подвоз воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!