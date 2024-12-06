Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске 20 домов остались без воды из-за аварии. Фото 07 декабря 2024 в 13:07 Размер текста - 17 + Коммунальщики приступили к устранению аварии в районе ЧМЗ в Челябинске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коммунальная авария 7 декабря стала причиной отключения воды в металлургическом районе Челябинска. Бригада приступила к устранению последствий ЧП. «Вниманию жителей Металлургического района. Для устранения повреждения на водоводе в районе улицы шоссе Металлургов 47в временно ограничено водоснабжение по нескольким адресам», — сообщили в МУП «ПОВВ». В муниципальном предприятии уточнили, что временно без воды остались дома на ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Калмыкова 7, 7а, 7б; ул. Черкасская ¼, 1/6, 1/7. Аварийная бригада ведет работы по устранению протечки. Как URA.RU писало ранее, ночью 7 декабря произошел прорыв трубы в районе улицы Елькина. На месте также работают коммунальщики. Жителям обеспечили подвоз воды. Фотографиями разлившейся по улице воды в Челябинске поделились пользователи социальных сетей Типичный Челябинск Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Коммунальная авария 7 декабря стала причиной отключения воды в металлургическом районе Челябинска. Бригада приступила к устранению последствий ЧП. «Вниманию жителей Металлургического района. Для устранения повреждения на водоводе в районе улицы шоссе Металлургов 47в временно ограничено водоснабжение по нескольким адресам», — сообщили в МУП «ПОВВ». В муниципальном предприятии уточнили, что временно без воды остались дома на ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Калмыкова 7, 7а, 7б; ул. Черкасская ¼, 1/6, 1/7. Аварийная бригада ведет работы по устранению протечки. Как URA.RU писало ранее, ночью 7 декабря произошел прорыв трубы в районе улицы Елькина. На месте также работают коммунальщики. Жителям обеспечили подвоз воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям