06 декабря 2024

В Челябинске 20 домов остались без воды из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, теплотрасса, отопление, жкх, ремонт теплотрассы
Коммунальщики приступили к устранению аварии в районе ЧМЗ в Челябинске (архивное фото) Фото:

Коммунальная авария 7 декабря стала причиной отключения воды в металлургическом районе Челябинска. Бригада приступила к устранению последствий ЧП.

«Вниманию жителей Металлургического района. Для устранения повреждения на водоводе в районе улицы шоссе Металлургов 47в временно ограничено водоснабжение по нескольким адресам», — сообщили в МУП «ПОВВ».

В муниципальном предприятии уточнили, что временно без воды остались дома на ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Калмыкова 7, 7а, 7б; ул. Черкасская ¼, 1/6, 1/7. Аварийная бригада ведет работы по устранению протечки.

Как URA.RU писало ранее, ночью 7 декабря произошел прорыв трубы в районе улицы Елькина. На месте также работают коммунальщики. Жителям обеспечили подвоз воды.

Фотографиями разлившейся по улице воды в Челябинске поделились пользователи социальных сетей
Фотографиями разлившейся по улице воды в Челябинске поделились пользователи социальных сетей

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Коммунальная авария 7 декабря стала причиной отключения воды в металлургическом районе Челябинска. Бригада приступила к устранению последствий ЧП. «Вниманию жителей Металлургического района. Для устранения повреждения на водоводе в районе улицы шоссе Металлургов 47в временно ограничено водоснабжение по нескольким адресам», — сообщили в МУП «ПОВВ». В муниципальном предприятии уточнили, что временно без воды остались дома на ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Калмыкова 7, 7а, 7б; ул. Черкасская ¼, 1/6, 1/7. Аварийная бригада ведет работы по устранению протечки. Как URA.RU писало ранее, ночью 7 декабря произошел прорыв трубы в районе улицы Елькина. На месте также работают коммунальщики. Жителям обеспечили подвоз воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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