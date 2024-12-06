СК: задержанный свердловский мэр давил на свидетеля

Следователи настаивают на аресте главы Дегтярска Пильникова

07 декабря 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников просит не отправлять его в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Задержанный силовиками глава Дегтярска (пригород Екатеринбурга) Вадим Пильников оказывал давление на одного из свидетелей по уголовному делу. Об этом на заседании в Первоуральском суде по избранию чиновнику меры пресечения заявил представитель Следственного комитета России. «Были получены достоверные сведения, что оказывалось давление на одного из допрошенных свидетелей по уголовному делу. Имеются основания полагать, что сделано это было по указанию Пильникова Вадима Олеговича», — передает слова представителя СК корреспондент URA.RU. Следствие настаивает на аресте Пильникова (сам он просит не отправлять его в СИЗО). Представить доказательства, что Пильников давил на свидетеля или пытался скрыться от органов, оно не смогло. Пильникова задержали 5 декабря. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В конце ноября силовики задержали его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. По версии следствия, он подписал приемку фактически незавершенных работ на водопроводе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный силовиками глава Дегтярска (пригород Екатеринбурга) Вадим Пильников оказывал давление на одного из свидетелей по уголовному делу. Об этом на заседании в Первоуральском суде по избранию чиновнику меры пресечения заявил представитель Следственного комитета России. «Были получены достоверные сведения, что оказывалось давление на одного из допрошенных свидетелей по уголовному делу. Имеются основания полагать, что сделано это было по указанию Пильникова Вадима Олеговича», — передает слова представителя СК корреспондент URA.RU. Следствие настаивает на аресте Пильникова (сам он просит не отправлять его в СИЗО). Представить доказательства, что Пильников давил на свидетеля или пытался скрыться от органов, оно не смогло. Пильникова задержали 5 декабря. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В конце ноября силовики задержали его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. По версии следствия, он подписал приемку фактически незавершенных работ на водопроводе.