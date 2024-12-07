Правительство расширило список стран, гражданам которых доступна электронная виза

Единой электронной визой теперь смогут воспользоваться граждане 64 государств для приезда в Россию. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию. Таким образом, теперь в перечень входят 64 государства», — сообщили в кабмине. Распояржение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
В добавленный список стран вошли такие государства как Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из списка были исключены Сербия и Андорра, поскольку с этими странами ранее были заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках.
С 1 августа 2023 года начал действовать процесс выдачи электронных виз через интернет-портал Министерства иностранных дел России. Данный сервис доступен для оформления виз с целью туризма, деловых визитов, гуманитарных и частных посещений. Заявители могут получить электронную визу без предоставления приглашения, подтверждения брони в гостинице или других документов, указывающих на цель поездки. Процесс оформления занимает не более четырех дней. Оформление визы для детей до шести лет осуществляется бесплатно.
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