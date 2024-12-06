Бастрыкин заступился за жителей аварийного дома в Троицке

07 декабря 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Несмотря на разрушения, дом в Троице не был признан аварийным (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Условия проживания в многоэтажке в Троицке Челябинской области заинтересовали председателя СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал провести проверку и предоставить по ее результатам доклад. Об этом написал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «В социальных медиа сообщается, что в Троице жители вынуждены проживать в разрушающемся доме, в котором имеются проблемы с водоснабжением. Несмотря на это, дом аварийным признан не был. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по статье о халатности. Ранее в социальных сетях появились фотографии дома по ул. Строителей, 22 в Троицке. На снимках зафиксировано состояние строения: в нем разбиты окна, отсутствует ремонт, имеются следы ранее произошедших задымлений. Как писало URA.RU, главу СК также заинтересовали обстоятельства проживания людей в аварийном доме в Копейске. Здание признали аварийным 15 лет назад, но люди в нем живут до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Условия проживания в многоэтажке в Троицке Челябинской области заинтересовали председателя СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал провести проверку и предоставить по ее результатам доклад. Об этом написал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «В социальных медиа сообщается, что в Троице жители вынуждены проживать в разрушающемся доме, в котором имеются проблемы с водоснабжением. Несмотря на это, дом аварийным признан не был. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по статье о халатности. Ранее в социальных сетях появились фотографии дома по ул. Строителей, 22 в Троицке. На снимках зафиксировано состояние строения: в нем разбиты окна, отсутствует ремонт, имеются следы ранее произошедших задымлений. Как писало URA.RU, главу СК также заинтересовали обстоятельства проживания людей в аварийном доме в Копейске. Здание признали аварийным 15 лет назад, но люди в нем живут до сих пор.