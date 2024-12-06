06 декабря 2024

Бастрыкин заступился за жителей аварийного дома в Троицке

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Несмотря на разрушения, дом в Троице не был признан аварийным (архивное фото) Фото:

Условия проживания в многоэтажке в Троицке Челябинской области заинтересовали председателя СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал провести проверку и предоставить по ее результатам доклад. Об этом написал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Троице жители вынуждены проживать в разрушающемся доме, в котором имеются проблемы с водоснабжением. Несмотря на это, дом аварийным признан не был. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по статье о халатности. Ранее в социальных сетях появились фотографии дома по ул. Строителей, 22 в Троицке. На снимках зафиксировано состояние строения: в нем разбиты окна, отсутствует ремонт, имеются следы ранее произошедших задымлений.

Как писало URA.RU, главу СК также заинтересовали обстоятельства проживания людей в аварийном доме в Копейске. Здание признали аварийным 15 лет назад, но люди в нем живут до сих пор.

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Условия проживания в многоэтажке в Троицке Челябинской области заинтересовали председателя СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал провести проверку и предоставить по ее результатам доклад. Об этом написал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «В социальных медиа сообщается, что в Троице жители вынуждены проживать в разрушающемся доме, в котором имеются проблемы с водоснабжением. Несмотря на это, дом аварийным признан не был. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по статье о халатности. Ранее в социальных сетях появились фотографии дома по ул. Строителей, 22 в Троицке. На снимках зафиксировано состояние строения: в нем разбиты окна, отсутствует ремонт, имеются следы ранее произошедших задымлений. Как писало URA.RU, главу СК также заинтересовали обстоятельства проживания людей в аварийном доме в Копейске. Здание признали аварийным 15 лет назад, но люди в нем живут до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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