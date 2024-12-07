Украинские командиры вымогают деньги у своих подчиненных, угрожая им отправкой на передовую, если те откажутся платить. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, речь уже идет о 25 тысяч гривнах (около 60 тысяч рублей), хотя раньше суммы были в пять раз меньше.
«Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы, если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен, то сейчас это от 25 тысяч. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что ты оттуда вернешься», — сообщила Скороход. Ее слова передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Она уточнила, что ни один из законопроектов, направленных на защиту прав военнослужащих и предлагаемых следственной комиссией Рады, не был принят.
Проблемы внутри Вооруженных сил Украины усугубляются не только финансовыми вымогательствами командиров, но и серьезными языковыми барьерами, что приводит к поражениям на передовой. Кроме того, увеличение числа дезертирств, вызванное внутренними конфликтами и недопониманием с командирами, подрывает моральный дух украинских солдат.
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