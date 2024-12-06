06 декабря 2024

Под Челябинском задержали водителя-иностранца с 52 штрафами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
Нарушителя вычислили при помощи камер фотовидеофиксации Фото:

Водителя из республики Казахстан остановили на дороге Челябинск — Троицк. У него оказалось 52 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в Управления Госавтоинспекции МВД России по региону.

«Сотрудниками областного Полка ДПС задержан водитель. В отношении него в текущем году комплексами фотовидеофиксации зафиксировано 52 факта нарушения правил дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что водителя доставили в местный отдел полиции. Здесь на его составили 52 протокола за неуплаченные ранее штрафы. Материалы передали в мировой суд.

Как ранее писало URA.RU, в 2025 году Челябинской области появятся новые камеры фотовидеофиксации. Они будут вычислять не пристегнутых водителей и тех, кто не уступает дорогу пешеходам.

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Водителя из республики Казахстан остановили на дороге Челябинск — Троицк. У него оказалось 52 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в Управления Госавтоинспекции МВД России по региону. «Сотрудниками областного Полка ДПС задержан водитель. В отношении него в текущем году комплексами фотовидеофиксации зафиксировано 52 факта нарушения правил дорожного движения», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что водителя доставили в местный отдел полиции. Здесь на его составили 52 протокола за неуплаченные ранее штрафы. Материалы передали в мировой суд. Как ранее писало URA.RU, в 2025 году Челябинской области появятся новые камеры фотовидеофиксации. Они будут вычислять не пристегнутых водителей и тех, кто не уступает дорогу пешеходам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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