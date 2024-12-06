Водителя из республики Казахстан остановили на дороге Челябинск — Троицк. У него оказалось 52 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в Управления Госавтоинспекции МВД России по региону.
«Сотрудниками областного Полка ДПС задержан водитель. В отношении него в текущем году комплексами фотовидеофиксации зафиксировано 52 факта нарушения правил дорожного движения», — сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что водителя доставили в местный отдел полиции. Здесь на его составили 52 протокола за неуплаченные ранее штрафы. Материалы передали в мировой суд.
Как ранее писало URA.RU, в 2025 году Челябинской области появятся новые камеры фотовидеофиксации. Они будут вычислять не пристегнутых водителей и тех, кто не уступает дорогу пешеходам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!