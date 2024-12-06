Развлечения Спорт Дзюдоист из Кургана Лаврентьев взял бронзу на турнире в Токио 07 декабря 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Данил Лаврентьев получил бронзовую медаль на турнире (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял бронзу в категории до 73 килограммов на турнире «Большой шлем» в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России. «Данил Лаврентьев накрыл на удержание соперника из Таджикистана и поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 73 килограммов. Поздравляем тренеров и спортсмена», — сообщили в telegram-канале организации. Турнир проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Сообщалось, что Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял бронзу в категории до 73 килограммов на турнире «Большой шлем» в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России. «Данил Лаврентьев накрыл на удержание соперника из Таджикистана и поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 73 килограммов. Поздравляем тренеров и спортсмена», — сообщили в telegram-канале организации. Турнир проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Сообщалось, что Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям