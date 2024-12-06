Дзюдоист из Кургана Лаврентьев взял бронзу на турнире в Токио

Данил Лаврентьев получил бронзовую медаль на турнире (архивное фото)
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял бронзу в категории до 73 килограммов на турнире «Большой шлем» в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.
«Данил Лаврентьев накрыл на удержание соперника из Таджикистана и поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 73 килограммов. Поздравляем тренеров и спортсмена», — сообщили в telegram-канале организации.
Турнир проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Сообщалось, что Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!