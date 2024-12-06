06 декабря 2024

Дзюдоист из Кургана Лаврентьев взял бронзу на турнире в Токио

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Данил Лаврентьев получил бронзовую медаль на турнире (архивное фото) Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял бронзу в категории до 73 килограммов на турнире «Большой шлем» в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.

«Данил Лаврентьев накрыл на удержание соперника из Таджикистана и поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 73 килограммов. Поздравляем тренеров и спортсмена», — сообщили в telegram-канале организации.

Турнир проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Сообщалось, что Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял бронзу в категории до 73 килограммов на турнире «Большой шлем» в Токио (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо России. «Данил Лаврентьев накрыл на удержание соперника из Таджикистана и поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 73 килограммов. Поздравляем тренеров и спортсмена», — сообщили в telegram-канале организации. Турнир проходит в Токио с 7 по 8 декабря. Сообщалось, что Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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