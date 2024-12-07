BI: украинские военные собирают пожертвования на оружие из-за российских БПЛА

Использование ВС РФ беспилотников заставляет ВСУ активнее обращаться к сбору пожертвований на вооружение через социальные сети. Об этом сообщает Business Insider.
«Несколько украинских операторов беспилотников рассказали Business Insider, что они часто оказываются под прицелом российских беспилотников Отдельные военные подразделения используют социальные сети для проведения кампаний за конкретное снаряжение, которое им необходимо на передовой», — передает BI.
Так, 79-я отдельная воздушно-десантная штурмовая бригада ВСУ использовала социальные сети для привлечения финансовой поддержки на приобретение разведывательных дронов, генераторов и приборов ночного видения. Также волонтеры организуют фонды, на денежные средства которых украинская армия приобретает портативные радиостанции, боеприпасы, танки.
Страны Запада выделили Киеву финансовую поддержку в размере около 300 миллиардов долларов. Так, накануне канадское правительство объявило о введении запрета на использование в стране 324 моделей стрелкового оружия и возможной передаче этих видов вооружений Украине.
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