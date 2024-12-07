Хинштейн пообещал решить все проблемы жителей Курской области

Ни один житель Курской области не должен оставаться один на один со своими проблемами и бедами. Такое заявление сделал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Ни один человек, ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. Власть должна быстро уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а открытость реализовывать», — передает слова Хинштейна telegram-канал «Сейм: новости Курской области». Он отметил, что законность и справедливость являются двумя базовыми принципами его работы на посту врио главы региона.
По словам Хинштейна, у него много первоочередных задач, но он уже активно начал работать с федеральным центром. Так, 6 декабря состоялась встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, также были консультации с членами правительства, а еще с большинством вице-премьеров и основными профильными министрами, заключил врио губернатора Курской области.
Указом президента РФ Владимира Путина от 6 декабря 2024 года Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Путин отметил, что опыт Хинштейна в спецслужбах будет полезен для управления регионом.
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