Аналитики раскрыли будущее спецоперации на Украине в 2025 году

Спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до 2025 года. США может договориться о прекращении огня, но мирное соглашение вряд ли будет подписано. Об этом сообщают аналитики компании Fitch Ratings.
«Спецоперация будет продолжаться до 2025 года в рамках текущих широких параметров. <...> Заявленная новой администрацией США цель прекратить конфликт может привести к согласованному прекращению огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон», — передает FR.
Там добавили, что благодаря военной поддержке со стороны западных стран можно предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины. Однако условия согласованного прекращения огня, включая обеспечение безопасности для Украины и определение территорий под контролем России, пока остаются неясными.
Ранее украинский боец Егор Фирсов рассказал, что ВСУ рискуют вскоре потерять пять городов: Красноармейск (Покровск), Часов-Яр, Торецк, Курахоао и Мирноград. Он подчеркнул, что в настоящее время украинская армия испытывает значительные потери и в личном составе, и в технике.
Накануне в сеть попал «плана Келлога» — документ, который, предположительно, избранный президент США Дональд Трамп будет предлагать в качестве условий для урегулирования конфликта России и Украины. В новом выпуске шоу «По фактам» эксперт-политолог и российский сенатор рассказали нам о том, реален ли такой план и согласится ли на него Путин. Смотрите в VK Видео.
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