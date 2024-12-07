ВСУ рискуют потерять пять городов: карта СВО 7 декабря

Украинский военный Фирсов: ВСУ рискует потерять Часов Яр, Покровск и не только

07 декабря 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

ВСУ рискуют вскоре потерять несколько территорий, заявил украинский военный эксперт Егор Фирсов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты на красноармейском (покровском) направлении взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск. Через нее проходило снабжение украинских военных. На этом же фронтовом участке бойцы РФ воюют за поселок Шевченко, который также имеет стратегическое значение. По словам украинского военного Егора Фирсова, Украина рискует вскоре потерять не только Покровск, но также и Часов Яр, Торецк и другие территории. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU. Обозначения на карте Карта URA.RU Красноармейское направление ВС РФ успешно взяли под контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск на красноармейском направлении. Об этом сообщили представители силовых структур в разговоре с ТАСС. По их словам, эта трасса имеет стратегическое значение, так как использовалась ВСУ для снабжения своих подразделений. По словам украинского бойца Егора Фирсова, ВСУ рискуют вскоре потерять Красноармейск (Покровск) вовсе. Его слова передают военкоры «Русской весны». Он отметил, что Украина в настоящий момент несет большие потери. По его словам, под угрозой сдачи также остаются города и на других фронтовых участках: Часов-Яр, Торецк, Курахоао и Мирноград. Кураховское направление На данном участке ВСУ рискуют попасть в тотальное окружение, отмечают военкоры, ссылаясь на слова украинского военного эксперта Константина. Он подтвердил факт давления ВС РФ в сторону Красноармейска, а также в сторону Украинки и Ясеново. ВСУ испытывают проблемы и в районе Великой Новоселки, передают российские военкоры. Бойцы РФ из группировки «Юг» также уничтожили вражескую технику на кураховском направлении, передает Life.ru. В целом, фиксируется заметное продвижение российских военных на данном участке, сообщает Пятый канал. Купянское направление Украинское командование в настоящий момент стягивает свои силы в направлении Купянска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Сейчас там больше проходят именно «позиционные бои», уточнил он. Курская область ВС РФ продолжают громить подразделения противника в Курской области, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери украинских сил составили более 250 человек, уточнили в ведомстве. Под удар российских войск также попали несколько автомобилей, бронированных машин и БМП. ДНР и ЛНР Бойцы РФ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в ДНР. Ранее Марочко говорил, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения. По его словам ранее туда направили больше украинских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты на красноармейском (покровском) направлении взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск. Через нее проходило снабжение украинских военных. На этом же фронтовом участке бойцы РФ воюют за поселок Шевченко, который также имеет стратегическое значение. По словам украинского военного Егора Фирсова, Украина рискует вскоре потерять не только Покровск, но также и Часов Яр, Торецк и другие территории. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU. ВС РФ успешно взяли под контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск на красноармейском направлении. Об этом сообщили представители силовых структур в разговоре с ТАСС. По их словам, эта трасса имеет стратегическое значение, так как использовалась ВСУ для снабжения своих подразделений. По словам украинского бойца Егора Фирсова, ВСУ рискуют вскоре потерять Красноармейск (Покровск) вовсе. Его слова передают военкоры «Русской весны». Он отметил, что Украина в настоящий момент несет большие потери. По его словам, под угрозой сдачи также остаются города и на других фронтовых участках: Часов-Яр, Торецк, Курахоао и Мирноград. На данном участке ВСУ рискуют попасть в тотальное окружение, отмечают военкоры, ссылаясь на слова украинского военного эксперта Константина. Он подтвердил факт давления ВС РФ в сторону Красноармейска, а также в сторону Украинки и Ясеново. ВСУ испытывают проблемы и в районе Великой Новоселки, передают российские военкоры. Бойцы РФ из группировки «Юг» также уничтожили вражескую технику на кураховском направлении, передает Life.ru. В целом, фиксируется заметное продвижение российских военных на данном участке, сообщает Пятый канал. Украинское командование в настоящий момент стягивает свои силы в направлении Купянска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Сейчас там больше проходят именно «позиционные бои», уточнил он. ВС РФ продолжают громить подразделения противника в Курской области, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери украинских сил составили более 250 человек, уточнили в ведомстве. Под удар российских войск также попали несколько автомобилей, бронированных машин и БМП. Бойцы РФ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в ДНР. Ранее Марочко говорил, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения. По его словам ранее туда направили больше украинских военных.