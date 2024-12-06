Прокуратура заинтересовалась двумя коммунальными авариями в Челябинске

Случившиеся в субботу, 7 декабря, коммунальные ЧП в двух районах Челябинска привлекли внимание прокуратуры. Она взяла их устранение на контроль. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
«Прокуратурой Советского района г. Челябинска поставлен на контроль ход аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения на водоводе. В связи с ликвидацией аварии жителям двух многоквартирных домов по ул. Елькина временно приостановлено водоснабжение, организован подвоз воды. На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Алексей Черныш», — говорится в сообщении.
Проверку организовали и их коллеги из металлургического района Челябинска. Здесь без воды остались 17 многоквартирных домов. На адрес аварии прибыл исполняющий обязанности прокурора района Илья Топунов. Действиям уполномоченных должностных лиц в части устранения и первой, и второй аварий дадут оценку.
Как URA.RU писало ранее, 7 декабря в районе улицы Елькина произошел прорыв трубы. По сообщению прокуратуры, аварийная бригада завершила восстановительные работы к 16:00. Еще одно коммунальное ЧП оставило без воды жителей Металлургического района.
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