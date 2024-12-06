Прокуратура заинтересовалась двумя коммунальными авариями в Челябинске

Прокуратура даст оценку случившимся 7 декабря коммунальным ЧП в Челябинске

07 декабря 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Сразу два прорыва произошли в Челябинске 7 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Случившиеся в субботу, 7 декабря, коммунальные ЧП в двух районах Челябинска привлекли внимание прокуратуры. Она взяла их устранение на контроль. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по региону. «Прокуратурой Советского района г. Челябинска поставлен на контроль ход аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения на водоводе. В связи с ликвидацией аварии жителям двух многоквартирных домов по ул. Елькина временно приостановлено водоснабжение, организован подвоз воды. На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Алексей Черныш», — говорится в сообщении. Проверку организовали и их коллеги из металлургического района Челябинска. Здесь без воды остались 17 многоквартирных домов. На адрес аварии прибыл исполняющий обязанности прокурора района Илья Топунов. Действиям уполномоченных должностных лиц в части устранения и первой, и второй аварий дадут оценку. Как URA.RU писало ранее, 7 декабря в районе улицы Елькина произошел прорыв трубы. По сообщению прокуратуры, аварийная бригада завершила восстановительные работы к 16:00. Еще одно коммунальное ЧП оставило без воды жителей Металлургического района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Случившиеся в субботу, 7 декабря, коммунальные ЧП в двух районах Челябинска привлекли внимание прокуратуры. Она взяла их устранение на контроль. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по региону. «Прокуратурой Советского района г. Челябинска поставлен на контроль ход аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения на водоводе. В связи с ликвидацией аварии жителям двух многоквартирных домов по ул. Елькина временно приостановлено водоснабжение, организован подвоз воды. На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Алексей Черныш», — говорится в сообщении. Проверку организовали и их коллеги из металлургического района Челябинска. Здесь без воды остались 17 многоквартирных домов. На адрес аварии прибыл исполняющий обязанности прокурора района Илья Топунов. Действиям уполномоченных должностных лиц в части устранения и первой, и второй аварий дадут оценку. Как URA.RU писало ранее, 7 декабря в районе улицы Елькина произошел прорыв трубы. По сообщению прокуратуры, аварийная бригада завершила восстановительные работы к 16:00. Еще одно коммунальное ЧП оставило без воды жителей Металлургического района.