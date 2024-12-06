06 декабря 2024

«Нюхаешь и бежишь»: челябинский хоккеист Кузнецов объяснил комику Соболеву «сопли» на джерси. Видео

Челябинский хоккеист Кузнецов дал шуточное интервью комику Соболеву
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Хоккеист Кузнецов подыграл юмористу Соболеву в интервью Фото:

Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов дал комментарий юмористу Илье Соболеву. Он рассказал о похожем на сопли пятне на джерси.

«У меня вот ментоловая штучка есть. Хочешь понюхать? Нюхаешь и бежишь», — предложил Кузнецов Соболеву участок майки в районе груди. Комик признался: был уверен, что это сопли.

Челябинец отметил, что похожее на сопли пятно — это «ментоловая штучка». Также собеседники шутили на тему размера ноги, шерстяных носков и парения в бане. Диалог произошел в перерыве матча СКА, за который спортсмен играет сейчас, с московским «Динамо».

Сделанное спортсменом заявление вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Дело в том, что в 2019 году уральский хоккеист был дисквалифицирован из-за положительного результата на кокаин.

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Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов дал комментарий юмористу Илье Соболеву. Он рассказал о похожем на сопли пятне на джерси. «У меня вот ментоловая штучка есть. Хочешь понюхать? Нюхаешь и бежишь», — предложил Кузнецов Соболеву участок майки в районе груди. Комик признался: был уверен, что это сопли. Челябинец отметил, что похожее на сопли пятно — это «ментоловая штучка». Также собеседники шутили на тему размера ноги, шерстяных носков и парения в бане. Диалог произошел в перерыве матча СКА, за который спортсмен играет сейчас, с московским «Динамо». Сделанное спортсменом заявление вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Дело в том, что в 2019 году уральский хоккеист был дисквалифицирован из-за положительного результата на кокаин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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