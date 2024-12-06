Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов дал комментарий юмористу Илье Соболеву. Он рассказал о похожем на сопли пятне на джерси.
«У меня вот ментоловая штучка есть. Хочешь понюхать? Нюхаешь и бежишь», — предложил Кузнецов Соболеву участок майки в районе груди. Комик признался: был уверен, что это сопли.
Челябинец отметил, что похожее на сопли пятно — это «ментоловая штучка». Также собеседники шутили на тему размера ноги, шерстяных носков и парения в бане. Диалог произошел в перерыве матча СКА, за который спортсмен играет сейчас, с московским «Динамо».
Сделанное спортсменом заявление вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Дело в том, что в 2019 году уральский хоккеист был дисквалифицирован из-за положительного результата на кокаин.
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