Раскрыто будущее президента Южной Кореи

Лидер партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун: Ель обязался уйти со своего поста
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Юн (на фото) может уйти с поста президента Южной Кореи, заявил Хан Дон Хун
Юн (на фото) может уйти с поста президента Южной Кореи, заявил Хан Дон Хун Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель фактически обязался досрочно уйти со своего поста. Об этом рассказал лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун.

«Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством досрочно уйти со своего поста», — передает слова Хуна агентство «Ренхап». В своем публичном обращении Юн принес извинения за введение военного положения и пообещал не повторять этого перед голосованием по импичменту.

Глава Южной Кореи также заявил о готовности взять на себя ответственность за свои действия. Он готов доверить партии свою политическую судьбу, включая возможность сокращения срока пребывания на посту.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель фактически обязался досрочно уйти со своего поста. Об этом рассказал лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун. «Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством досрочно уйти со своего поста», — передает слова Хуна агентство «Ренхап». В своем публичном обращении Юн принес извинения за введение военного положения и пообещал не повторять этого перед голосованием по импичменту. Глава Южной Кореи также заявил о готовности взять на себя ответственность за свои действия. Он готов доверить партии свою политическую судьбу, включая возможность сокращения срока пребывания на посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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