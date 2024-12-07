Раскрыто будущее президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель фактически обязался досрочно уйти со своего поста. Об этом рассказал лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун.
«Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством досрочно уйти со своего поста», — передает слова Хуна агентство «Ренхап». В своем публичном обращении Юн принес извинения за введение военного положения и пообещал не повторять этого перед голосованием по импичменту.
Глава Южной Кореи также заявил о готовности взять на себя ответственность за свои действия. Он готов доверить партии свою политическую судьбу, включая возможность сокращения срока пребывания на посту.
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