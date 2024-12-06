06 декабря 2024

Лидер Южной Кореи извинился за военное положение и пообещал так больше не делать

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В Южной Корее собирались объявить импичмент президенту
В Южной Корее собирались объявить импичмент президенту Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Юн извинился за то, что вызвал беспокойство общественности и неудобства с объявлением военного положения», — передает «Ренхап». Также южнокорейский лидер пообещал не вводить военного положения в будущем.

Военное положение объявлялось в Южной Корее на фоне риска импичмента президента. Сам он утверждал, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Военное положение отменили после голосования Национальной ассамблеи.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране. Об этом сообщает агентство «Ренхап». «Юн извинился за то, что вызвал беспокойство общественности и неудобства с объявлением военного положения», — передает «Ренхап». Также южнокорейский лидер пообещал не вводить военного положения в будущем. Военное положение объявлялось в Южной Корее на фоне риска импичмента президента. Сам он утверждал, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Военное положение отменили после голосования Национальной ассамблеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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