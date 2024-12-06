Лидер Южной Кореи извинился за военное положение и пообещал так больше не делать

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
«Юн извинился за то, что вызвал беспокойство общественности и неудобства с объявлением военного положения», — передает «Ренхап». Также южнокорейский лидер пообещал не вводить военного положения в будущем.
Военное положение объявлялось в Южной Корее на фоне риска импичмента президента. Сам он утверждал, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Военное положение отменили после голосования Национальной ассамблеи.
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