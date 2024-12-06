06 декабря 2024

Челябинцы ищут дизайнеров для декора домов к Новому году

Спрос на архитектурное освещение в Челябинске вырос на 450%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, витрина, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
Челябинцы стали обращаться к профессионалам для украшения домов и офисов к Новому году Фото:

Жители Челябинска стали чаще пользоваться услугами архитектурного освещения. Интерес к ним вырос на 450%. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуг».

«Особым спросом пользуется праздничное оформление. Спрос на декор, включая инсталляции, гирлянды и архитектурный свет, за последний год вырос на 450%. Компании стараются создать уникальную атмосферу, используя тематические элементы», — поделились эксперты.

В сервисе уточнили, что в преддверии новогодних праздников увеличился интерес к услугам по проведению мероприятий. В ноябре спрос на выступления артистов вырос на 63%. На 43% чаще стали искать аниматоров-Дедов Морозов и Снегурочек. В «Авито Услугах» отмечают, что компании и частные лица начинают готовиться к Новому году заранее, что отражается на расширении спроса на праздничные услуги уже в ноябре.

Как ранее писало URA.RU, стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол. Жителям Челябинской области, например, понадобиться в среднем 7,9 тысячи рублей.

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Жители Челябинска стали чаще пользоваться услугами архитектурного освещения. Интерес к ним вырос на 450%. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуг». «Особым спросом пользуется праздничное оформление. Спрос на декор, включая инсталляции, гирлянды и архитектурный свет, за последний год вырос на 450%. Компании стараются создать уникальную атмосферу, используя тематические элементы», — поделились эксперты. В сервисе уточнили, что в преддверии новогодних праздников увеличился интерес к услугам по проведению мероприятий. В ноябре спрос на выступления артистов вырос на 63%. На 43% чаще стали искать аниматоров-Дедов Морозов и Снегурочек. В «Авито Услугах» отмечают, что компании и частные лица начинают готовиться к Новому году заранее, что отражается на расширении спроса на праздничные услуги уже в ноябре. Как ранее писало URA.RU, стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол. Жителям Челябинской области, например, понадобиться в среднем 7,9 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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