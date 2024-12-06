Челябинцы ищут дизайнеров для декора домов к Новому году

Жители Челябинска стали чаще пользоваться услугами архитектурного освещения. Интерес к ним вырос на 450%. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуг».
«Особым спросом пользуется праздничное оформление. Спрос на декор, включая инсталляции, гирлянды и архитектурный свет, за последний год вырос на 450%. Компании стараются создать уникальную атмосферу, используя тематические элементы», — поделились эксперты.
В сервисе уточнили, что в преддверии новогодних праздников увеличился интерес к услугам по проведению мероприятий. В ноябре спрос на выступления артистов вырос на 63%. На 43% чаще стали искать аниматоров-Дедов Морозов и Снегурочек. В «Авито Услугах» отмечают, что компании и частные лица начинают готовиться к Новому году заранее, что отражается на расширении спроса на праздничные услуги уже в ноябре.
Как ранее писало URA.RU, стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол. Жителям Челябинской области, например, понадобиться в среднем 7,9 тысячи рублей.
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