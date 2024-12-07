Сколько россиянам придется потратить на новогодний стол

Самые низкие затраты на новогодний стол ожидаются в Мордовии и Удмуртии — до 7,2 тысячи рублей, в то время как жители Чукотки потратят на застолье до 16 тысяч рублей. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Самый дорогой стол будет на Чукотке — 16 тысяч рублей. Следом идут Камчатка с 13,2 тысячи рублей и Магаданская область с 12,6 тысячи рублей», — приводит РИА Новости данные с портала. В десяти регионах России предполагается, что расходы на новогодний стол превысят 10 тысяч рублей. В Московской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Калининградской областях, а также в Пермском и Алтайском краях стоимость новогоднего ужина составит от восьми до десяти тысяч рублей.
От семи до восьми тысяч рублей потратят граждане 18 регионов России. Среди них самый высокий чек ожидается в Челябинской области и Дагестане (7,9 тысячи), а самый низкий — в Мордовии (7,1 тысячи) и Татарстане (7,2 тысячи). Меньше всех потратят на новогодний ужин жители Чечни и Ингушетии — 6,7 и 6,5 тысячи рублей соответственно (без учета алкоголя и сырокопченой колбасы). Данные по остальным регионам, включая ДНР и ЛНР, пока не публикуются.
Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob узнали, что в среднем россияне планируют потратить на новогодний стол около 12 тысяч рублей. Чек зависит от количества гостей, передает 360.ru.
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