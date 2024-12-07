Mash: тележка с продуктами едва не убила жительницу под Петербургом

В петербургском Кудрово во время разгрузки фургона у магазина тележка с продуктами упала на женщину и чуть не убила ее. Пострадавшая получила травмы в виде ушибов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на неё повалилась телега с коробками», — передает telegram-канал. Там добавили, что рабочие оставили для пешеходов узкую дорожку, заблокировав основную часть тротуара.
Пострадавшая жалуется на головные боли и ушибы. Возможно, ей потребуется обратиться в травматологическое отделение.
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