Mash: тележка с продуктами едва не убила жительницу под Петербургом

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Рабочие оставили для пешеходов узкую дорожку при разгрузке фургона
Рабочие оставили для пешеходов узкую дорожку при разгрузке фургона Фото:

В петербургском Кудрово во время разгрузки фургона у магазина тележка с продуктами упала на женщину и чуть не убила ее. Пострадавшая получила травмы в виде ушибов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на неё повалилась телега с коробками», — передает telegram-канал. Там добавили, что рабочие оставили для пешеходов узкую дорожку, заблокировав основную часть тротуара.

Пострадавшая жалуется на головные боли и ушибы. Возможно, ей потребуется обратиться в травматологическое отделение.

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В петербургском Кудрово во время разгрузки фургона у магазина тележка с продуктами упала на женщину и чуть не убила ее. Пострадавшая получила травмы в виде ушибов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на неё повалилась телега с коробками», — передает telegram-канал. Там добавили, что рабочие оставили для пешеходов узкую дорожку, заблокировав основную часть тротуара. Пострадавшая жалуется на головные боли и ушибы. Возможно, ей потребуется обратиться в травматологическое отделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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