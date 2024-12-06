06 декабря 2024

Глава ХМАО исполнит новогодние мечты двоих детей. Видео

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Кухарук подарит куклу и комплект тренажеров детям из Нижневартовска и Макеевки
Кухарук подарит куклу и комплект тренажеров детям из Нижневартовска и Макеевки Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук снял два шара с «Елки желаний». Благодаря главе региона будут исполнены новогодние мечты детей из Нижневартовска (ХМАО) и Макеевки (ДНР).

«Сегодня на международном форуме #МЫВМЕСТЕ снял с праздничной елки два шарика с желаниями. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из нашей подшефной Макеевки — о комплекте тренажеров», — пишет Кухарук в своем telegram-канале.

Он пообещал обязательно исполнить желания девочек. По словам главы региона, такая акция помогает дарить добро и реализовывать мечты детей.

В прошлом году Кухарук исполнил желания троих детей. Тогда ребята попросили приставку, самокат и поездку в аквапарк.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук снял два шара с «Елки желаний». Благодаря главе региона будут исполнены новогодние мечты детей из Нижневартовска (ХМАО) и Макеевки (ДНР). «Сегодня на международном форуме #МЫВМЕСТЕ снял с праздничной елки два шарика с желаниями. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из нашей подшефной Макеевки — о комплекте тренажеров», — пишет Кухарук в своем telegram-канале. Он пообещал обязательно исполнить желания девочек. По словам главы региона, такая акция помогает дарить добро и реализовывать мечты детей. В прошлом году Кухарук исполнил желания троих детей. Тогда ребята попросили приставку, самокат и поездку в аквапарк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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