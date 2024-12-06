Губернатор ХМАО Руслан Кухарук снял два шара с «Елки желаний». Благодаря главе региона будут исполнены новогодние мечты детей из Нижневартовска (ХМАО) и Макеевки (ДНР).
«Сегодня на международном форуме #МЫВМЕСТЕ снял с праздничной елки два шарика с желаниями. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из нашей подшефной Макеевки — о комплекте тренажеров», — пишет Кухарук в своем telegram-канале.
Он пообещал обязательно исполнить желания девочек. По словам главы региона, такая акция помогает дарить добро и реализовывать мечты детей.
В прошлом году Кухарук исполнил желания троих детей. Тогда ребята попросили приставку, самокат и поездку в аквапарк.
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