17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

Мэр Тюмени Кухарук пообещал исполнить детские новогодние желания

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре 2021. Тюмень, кухарук руслан, мэр тюмени
Кухарук исполнит новогодние мечты трех юных тюменцев Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний». С праздничной елки в Историческом сквере он снял три шара с новогодними мечтами юных тюменцев.

«В Историческом сквере, у моста Влюбленных, установили необычную елку с окнами. В этой локации появились шарики акции „Елка желаний“. Я тоже снял шары с желаниями трех юных тюменцев, которые обязательно будут исполнены!» — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Девочка по имени Станислава мечтает о приставке, а девятилетняя Ксения попросила у Деда Мороза трехколесный самокат. Юный тюменец Степан пожелал на Новый Год посетить аквапарк. Все эти новогодние мечты в ближайшее время будут воплощены главой Тюмени и его коллегами.

Новогодняя акция стартовала в городах Тюменской области. В Тобольске воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ «Жемчужина Сибири». В 2023 году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний». С праздничной елки в Историческом сквере он снял три шара с новогодними мечтами юных тюменцев. «В Историческом сквере, у моста Влюбленных, установили необычную елку с окнами. В этой локации появились шарики акции „Елка желаний“. Я тоже снял шары с желаниями трех юных тюменцев, которые обязательно будут исполнены!» — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Девочка по имени Станислава мечтает о приставке, а девятилетняя Ксения попросила у Деда Мороза трехколесный самокат. Юный тюменец Степан пожелал на Новый Год посетить аквапарк. Все эти новогодние мечты в ближайшее время будут воплощены главой Тюмени и его коллегами. Новогодняя акция стартовала в городах Тюменской области. В Тобольске воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ «Жемчужина Сибири». В 2023 году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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