Мэр Тюмени Кухарук пообещал исполнить детские новогодние желания

18 декабря 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Кухарук исполнит новогодние мечты трех юных тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний». С праздничной елки в Историческом сквере он снял три шара с новогодними мечтами юных тюменцев. «В Историческом сквере, у моста Влюбленных, установили необычную елку с окнами. В этой локации появились шарики акции „Елка желаний“. Я тоже снял шары с желаниями трех юных тюменцев, которые обязательно будут исполнены!» — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Девочка по имени Станислава мечтает о приставке, а девятилетняя Ксения попросила у Деда Мороза трехколесный самокат. Юный тюменец Степан пожелал на Новый Год посетить аквапарк. Все эти новогодние мечты в ближайшее время будут воплощены главой Тюмени и его коллегами. Новогодняя акция стартовала в городах Тюменской области. В Тобольске воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ «Жемчужина Сибири». В 2023 году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний». С праздничной елки в Историческом сквере он снял три шара с новогодними мечтами юных тюменцев. «В Историческом сквере, у моста Влюбленных, установили необычную елку с окнами. В этой локации появились шарики акции „Елка желаний“. Я тоже снял шары с желаниями трех юных тюменцев, которые обязательно будут исполнены!» — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Девочка по имени Станислава мечтает о приставке, а девятилетняя Ксения попросила у Деда Мороза трехколесный самокат. Юный тюменец Степан пожелал на Новый Год посетить аквапарк. Все эти новогодние мечты в ближайшее время будут воплощены главой Тюмени и его коллегами. Новогодняя акция стартовала в городах Тюменской области. В Тобольске воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ «Жемчужина Сибири». В 2023 году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане.