Чемпион лиги RCC Дмитрий Васенев (Орел) уверенно победил Федора Колтуна (Минск, Беларусь) в главном бою турнира по кикбоксингу RCC Fair Fight 28. Пятираундовый бой в тяжелом весе (до 105 кг) состоялся на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
«Возглавили турнир RCC Fair Fight 28 топовые тяжеловесы. Действующий чемпион лиги Дмитрий Васенев разделил ринг с Федором Колтуном. Судейский вердикт интриги не имел: Васенев одержал уверенную победу единогласным решением», — рассказали в пресс-службе промоушена.
Бой прошел по правилам Extreme, где, в отличие от обычного кикбоксинга (K-1), используются маленькие перчатки, как в MMA, весом четыре унции (113,4 грамма). Также на турнире выявили нового чемпиона в полутяжелом весе (до 77,1 кг). Им стал чеченец Сайфуллах Хамбахадов, одолевший Магомеда Магомедова из Москвы судейским решением по итогам пяти раундов.
Дмитрий Васенев выиграл чемпионский пояс RCC Fair Fight на номерном турнире промоушена в октябре этого года. Он в со-главном бою RCC 20 в финале Гран-при одолел Басыра Абакарова единогласным решением судей. Васенев прошел полуфинал быстрым нокаутом, а Абакаров победил в 1/2 финала, пройдя все раунды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!