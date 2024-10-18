«Уральский Халк» в битве тяжеловесов избил экс-бойца UFC Ибрагимова. Фото

«Уральский Халк» Штырков победил Хадиса Ибрагимова на RCC 20 в Екатеринбурге

18 октября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Иван Штырков до победного бил соперника в третьем раунде Фото: Илья Московец © URA.RU Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» победил техническим нокаутом бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова в главном бою турнира RCC 20. Победитель определился по ходу третьего раунда. Поединок состоялся по правилам смешанных единоборств в тяжелом весе (до 100 кг). Соревнование прошло в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает корреспондент URA.RU. «Уже на протяжении некоторого времени выхожу на каждый бой, думая, что он будет последним. Екатеринбург, мои вы хорошие, знали бы вы, как я „очкую“ каждый раз, выходя перед вами — много ответственности. Пока получается порадовать. Любите свою страну, мы лучшие, берегите себя, своих близких и верьте в Бога», — сказал после боя Штырков. По его словам, сейчас у Хадиса очень плохое состояние из-за нехватки различных веществ в организме. Он также поблагодарил своего соперника за то, что тот похудел более чем на 20 килограммов ради этого боя. Для «Уральского Халка» эта победа стала 24-й в профессиональной карьере бойца ММА при двух поражениях и одной ничьей. В прошлом бою Штырков вернулся в смешанные единоборства спустя полтора года выступлений по боксу и кикбоксингу, победив нокаутом Гаджимурада Антигулова в со-главном бою турнира RCC 19. Хадис Ибрагимов же проиграл пятый бой при 14 победах. Он выступал в UFC с 2019 по 2020 год, не одержав ни одной победы в американском промоушене. Бой между Иваном Штырковым и Хадисом Ибрагимовым объявили 20 августа. Изначально уралец должен был драться с Владимиром Минеевым, но бой перенесли на 2025 год из-за травмы Минеева. В со-главном поединке два сильнейших кикбоксера России сразились за звание нового чемпиона в финале Гран-при RCC Fair Fight Extreme. Лучшим тяжеловесом (до 101,2 кг) стал Дмитрий Васенев, победивший Басыра Абакарова на маленьких перчатках единогласным решением судей. Для этого боя изготовили обновленный пояс от ювелирного бренда Mozi J, над которым работали около полугода. Он инкрустирован 2 033 кристаллами черного и белого цвета. Международный турнир RCC 20 прошел в стиле вселенной «Матрицы». Он состоял из 13 поединков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» победил техническим нокаутом бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова в главном бою турнира RCC 20. Победитель определился по ходу третьего раунда. Поединок состоялся по правилам смешанных единоборств в тяжелом весе (до 100 кг). Соревнование прошло в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает корреспондент URA.RU. «Уже на протяжении некоторого времени выхожу на каждый бой, думая, что он будет последним. Екатеринбург, мои вы хорошие, знали бы вы, как я „очкую“ каждый раз, выходя перед вами — много ответственности. Пока получается порадовать. Любите свою страну, мы лучшие, берегите себя, своих близких и верьте в Бога», — сказал после боя Штырков. По его словам, сейчас у Хадиса очень плохое состояние из-за нехватки различных веществ в организме. Он также поблагодарил своего соперника за то, что тот похудел более чем на 20 килограммов ради этого боя. Для «Уральского Халка» эта победа стала 24-й в профессиональной карьере бойца ММА при двух поражениях и одной ничьей. В прошлом бою Штырков вернулся в смешанные единоборства спустя полтора года выступлений по боксу и кикбоксингу, победив нокаутом Гаджимурада Антигулова в со-главном бою турнира RCC 19. Хадис Ибрагимов же проиграл пятый бой при 14 победах. Он выступал в UFC с 2019 по 2020 год, не одержав ни одной победы в американском промоушене. Бой между Иваном Штырковым и Хадисом Ибрагимовым объявили 20 августа. Изначально уралец должен был драться с Владимиром Минеевым, но бой перенесли на 2025 год из-за травмы Минеева. В со-главном поединке два сильнейших кикбоксера России сразились за звание нового чемпиона в финале Гран-при RCC Fair Fight Extreme. Лучшим тяжеловесом (до 101,2 кг) стал Дмитрий Васенев, победивший Басыра Абакарова на маленьких перчатках единогласным решением судей. Для этого боя изготовили обновленный пояс от ювелирного бренда Mozi J, над которым работали около полугода. Он инкрустирован 2 033 кристаллами черного и белого цвета. Международный турнир RCC 20 прошел в стиле вселенной «Матрицы». Он состоял из 13 поединков.