Губернатор ХМАО раскрыл, чем будет заниматься центр «Добрино» в 2025 году

Круглогодичный образовательный центр «Добрино», расположенный в ХМАО, в 2025 году планирует провести масштабную событийную программу. В нее войдут обучающие модули, большие социально ориентированные мероприятия, а также мероприятия, связанные с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Если говорить про 2025 год — это большая событийная программа. Это обучающие модули, это те мероприятия, которые сегодня ориентированы. Несомненно, будет и отдельная страница, связанная с подготовкой мероприятий, ориентированных на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал Кухарук на международном добровольческом форуме «#МЫВМЕСТЕ».
Среди долгосрочных планов он назвал формирование и разработку проектной документации для строительства центра «Добрино» всероссийского масштаба, базирующегося на территории Югры. Сейчас к работе в центре привлечены более трех тысяч человек из 89 регионов России и девяти стран мира. Для главы региона этот проект — это «возможность быть той самой площадкой, на которой в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов, в том числе через платформу добро.рф, форум „Мы вместе“».
В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Он стал первыми в стране центром, который готовит лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».
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