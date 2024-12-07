07 декабря 2024
06 декабря 2024

Дзюдоист Лаврентьев из Кургана на турнире в Японии соскучился по борщу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дзюдоист находится в Токио, где 7 и 8 декабря идут состязания
Дзюдоист находится в Токио, где 7 и 8 декабря идут состязания Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев, который взял бронзу на турнире «Большой шлем» в Токио, признался, что соскучился по борщу. Об этом он сообщил в эфире телеканала Матч-ТВ.

«Когда вернусь домой, съем борщ, холодец и бефстоганов с картофелем», — ответил спортсмен на вопрос ведущего о том, что бы он хотел съесть по возвращению в Россию. В Японии Лаврентьев завоевал бронзовую медаль в категории до 73 кг. Он накрыл на удержание соперника из Таджикистана.

Турнир проходит в Токио 7 и 8 декабря. Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев, который взял бронзу на турнире «Большой шлем» в Токио, признался, что соскучился по борщу. Об этом он сообщил в эфире телеканала Матч-ТВ. «Когда вернусь домой, съем борщ, холодец и бефстоганов с картофелем», — ответил спортсмен на вопрос ведущего о том, что бы он хотел съесть по возвращению в Россию. В Японии Лаврентьев завоевал бронзовую медаль в категории до 73 кг. Он накрыл на удержание соперника из Таджикистана. Турнир проходит в Токио 7 и 8 декабря. Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...