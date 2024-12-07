Дзюдоист Лаврентьев из Кургана на турнире в Японии соскучился по борщу

Дзюдоист находится в Токио, где 7 и 8 декабря идут состязания
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев, который взял бронзу на турнире «Большой шлем» в Токио, признался, что соскучился по борщу. Об этом он сообщил в эфире телеканала Матч-ТВ.
«Когда вернусь домой, съем борщ, холодец и бефстоганов с картофелем», — ответил спортсмен на вопрос ведущего о том, что бы он хотел съесть по возвращению в Россию. В Японии Лаврентьев завоевал бронзовую медаль в категории до 73 кг. Он накрыл на удержание соперника из Таджикистана.
Турнир проходит в Токио 7 и 8 декабря. Лаврентьев прошел в финальный блок первого дня соревнований.
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