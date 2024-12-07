07 декабря 2024

ABC: лидеры стран в Париже пытались убедить Трампа не отворачиваться от Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп призвал закончить конфликт на Украине
Трамп призвал закончить конфликт на Украине Фото:

Глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидера уговаривали избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины во время встречи глав США, Франции и Украины, которая прошла перед повторным открытием собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает ABCNews.

«Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — сообщает ABCNews. Трамп в свою очередь призвал к скорейшему прекращению спецоперации, выразив Украине обеспокоенность по поводу того, какие условия могут быть изложены для любых будущих переговоров.

Ранее URA.RU сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидера уговаривали избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины во время встречи глав США, Франции и Украины, которая прошла перед повторным открытием собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает ABCNews. «Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — сообщает ABCNews. Трамп в свою очередь призвал к скорейшему прекращению спецоперации, выразив Украине обеспокоенность по поводу того, какие условия могут быть изложены для любых будущих переговоров. Ранее URA.RU сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...