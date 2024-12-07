ABC: лидеры стран в Париже пытались убедить Трампа не отворачиваться от Украины

Глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидера уговаривали избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины во время встречи глав США, Франции и Украины, которая прошла перед повторным открытием собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает ABCNews.
«Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — сообщает ABCNews. Трамп в свою очередь призвал к скорейшему прекращению спецоперации, выразив Украине обеспокоенность по поводу того, какие условия могут быть изложены для любых будущих переговоров.
Ранее URA.RU сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский добился долгожданной встречи с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Переговоры длились всего 20 минут, но в итоге — не последовало никакого официального заявления.
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