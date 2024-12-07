07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Коркино, где произошло убийство таксистки, цыган вызвали на серьезный разговор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коркино, дома цыган. Челябинск, патрульная машина, полиция, дпс
В Коркино принимают меры для стабилизации обстановки после резонансного происшествия Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области, где в октябре 2024 года произошло резонансное убийство таксистки, исполняющий полномочия главы округа Александр Орел провел встречу с представителями цыганской диаспоры. Темой для разговора стало соблюдение законодательства и недопущение на территории эксцессов. Об этом 7 декабря рассказали в администрации муниципалитета.

«Александр Орел встретился с представителями местной этнической группы цыган — Николаем Василенко и Николаем Завьяловым. Во встрече принял участие заместитель начальника Управления общественных связей правительства Челябинской области Андрей Резепин», — рассказали в администрации Коркинского муниципального округа.

В ходе беседы представители цыганской общины согласились с необходимостью соблюдения процедур воинского учета и призыва на службу, а также получения дошкольного, общего и профессионального образования. Вместе тем они выразили беспокойство по поводу необоснованной агрессии со стороны националистически настроенной молодежи, провоцирующей на конфликты.

Александр Орел отметил, что самоуправства и самосуда допущено не будет, и полиция будет реагировать незамедлительно. Негативные социальные стереотипы необходимо изживать во благо жителей Коркино, отметили участники встречи.

Как сообщало URA.RU ранее, у представителей цыганской диаспоры в Коркино изъяли оружие, вручив повестки в военкомат совершеннолетним мужчинам. В ночь на 24 октября в пригородном поселке Тимофеевка произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора.

Александр Орел (в центре) встретился с цыганскими уполномоченными в Коркино
Александр Орел (в центре) встретился с цыганскими уполномоченными в Коркино

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области, где в октябре 2024 года произошло резонансное убийство таксистки, исполняющий полномочия главы округа Александр Орел провел встречу с представителями цыганской диаспоры. Темой для разговора стало соблюдение законодательства и недопущение на территории эксцессов. Об этом 7 декабря рассказали в администрации муниципалитета. «Александр Орел встретился с представителями местной этнической группы цыган — Николаем Василенко и Николаем Завьяловым. Во встрече принял участие заместитель начальника Управления общественных связей правительства Челябинской области Андрей Резепин», — рассказали в администрации Коркинского муниципального округа. В ходе беседы представители цыганской общины согласились с необходимостью соблюдения процедур воинского учета и призыва на службу, а также получения дошкольного, общего и профессионального образования. Вместе тем они выразили беспокойство по поводу необоснованной агрессии со стороны националистически настроенной молодежи, провоцирующей на конфликты. Александр Орел отметил, что самоуправства и самосуда допущено не будет, и полиция будет реагировать незамедлительно. Негативные социальные стереотипы необходимо изживать во благо жителей Коркино, отметили участники встречи. Как сообщало URA.RU ранее, у представителей цыганской диаспоры в Коркино изъяли оружие, вручив повестки в военкомат совершеннолетним мужчинам. В ночь на 24 октября в пригородном поселке Тимофеевка произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...