В Коркино, где произошло убийство таксистки, цыган вызвали на серьезный разговор. Фото

08 декабря 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

В Коркино принимают меры для стабилизации обстановки после резонансного происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области, где в октябре 2024 года произошло резонансное убийство таксистки, исполняющий полномочия главы округа Александр Орел провел встречу с представителями цыганской диаспоры. Темой для разговора стало соблюдение законодательства и недопущение на территории эксцессов. Об этом 7 декабря рассказали в администрации муниципалитета. «Александр Орел встретился с представителями местной этнической группы цыган — Николаем Василенко и Николаем Завьяловым. Во встрече принял участие заместитель начальника Управления общественных связей правительства Челябинской области Андрей Резепин», — рассказали в администрации Коркинского муниципального округа. В ходе беседы представители цыганской общины согласились с необходимостью соблюдения процедур воинского учета и призыва на службу, а также получения дошкольного, общего и профессионального образования. Вместе тем они выразили беспокойство по поводу необоснованной агрессии со стороны националистически настроенной молодежи, провоцирующей на конфликты. Александр Орел отметил, что самоуправства и самосуда допущено не будет, и полиция будет реагировать незамедлительно. Негативные социальные стереотипы необходимо изживать во благо жителей Коркино, отметили участники встречи. Как сообщало URA.RU ранее, у представителей цыганской диаспоры в Коркино изъяли оружие, вручив повестки в военкомат совершеннолетним мужчинам. В ночь на 24 октября в пригородном поселке Тимофеевка произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора. Александр Орел (в центре) встретился с цыганскими уполномоченными в Коркино Группа «Администрация Коркинского муниципального округа», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области, где в октябре 2024 года произошло резонансное убийство таксистки, исполняющий полномочия главы округа Александр Орел провел встречу с представителями цыганской диаспоры. Темой для разговора стало соблюдение законодательства и недопущение на территории эксцессов. Об этом 7 декабря рассказали в администрации муниципалитета. «Александр Орел встретился с представителями местной этнической группы цыган — Николаем Василенко и Николаем Завьяловым. Во встрече принял участие заместитель начальника Управления общественных связей правительства Челябинской области Андрей Резепин», — рассказали в администрации Коркинского муниципального округа. В ходе беседы представители цыганской общины согласились с необходимостью соблюдения процедур воинского учета и призыва на службу, а также получения дошкольного, общего и профессионального образования. Вместе тем они выразили беспокойство по поводу необоснованной агрессии со стороны националистически настроенной молодежи, провоцирующей на конфликты. Александр Орел отметил, что самоуправства и самосуда допущено не будет, и полиция будет реагировать незамедлительно. Негативные социальные стереотипы необходимо изживать во благо жителей Коркино, отметили участники встречи. Как сообщало URA.RU ранее, у представителей цыганской диаспоры в Коркино изъяли оружие, вручив повестки в военкомат совершеннолетним мужчинам. В ночь на 24 октября в пригородном поселке Тимофеевка произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора.