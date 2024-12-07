07 декабря 2024

NYP: Зеленскому было неуютно во время встречи с Трампом в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
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СМИ обратили внимание на выражение лица Зеленского
СМИ обратили внимание на выражение лица Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свою недовольную мимику во время фотосессии с Дональдом Трампом в Елисейском дворце, позже оценил трехстороннюю встречу как «хорошую и продуктивную». Этот инцидент привлек внимание не только участников встречи, но и СМИ, которые сообщили об этом.

«Зеленский явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом. У него было каменное лицо. Позже он назвал трехстороннюю встречу „хорошей и продуктивной“, — сообщило издание New York Post.

На встрече, которая прошла в Елисейском дворце, обсуждались ключевые вопросы международной политики и двусторонние отношения. Результатом переговоров стало достижение конструктивных договоренностей, считает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время активно ищет международную поддержку и пути решения конфликта с Россией, стремясь к членству Украины в НАТО как к гарантии безопасности. В интервью британскому телеканалу Sky News он выразил готовность к компромиссам и подчеркнул важность прямого диалога с новым президентом США Дональдом Трампом, что подчеркивает поиск путей урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свою недовольную мимику во время фотосессии с Дональдом Трампом в Елисейском дворце, позже оценил трехстороннюю встречу как «хорошую и продуктивную». Этот инцидент привлек внимание не только участников встречи, но и СМИ, которые сообщили об этом. «Зеленский явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом. У него было каменное лицо. Позже он назвал трехстороннюю встречу „хорошей и продуктивной“, — сообщило издание New York Post. На встрече, которая прошла в Елисейском дворце, обсуждались ключевые вопросы международной политики и двусторонние отношения. Результатом переговоров стало достижение конструктивных договоренностей, считает Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время активно ищет международную поддержку и пути решения конфликта с Россией, стремясь к членству Украины в НАТО как к гарантии безопасности. В интервью британскому телеканалу Sky News он выразил готовность к компромиссам и подчеркнул важность прямого диалога с новым президентом США Дональдом Трампом, что подчеркивает поиск путей урегулирования ситуации на востоке Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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