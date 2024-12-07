Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свою недовольную мимику во время фотосессии с Дональдом Трампом в Елисейском дворце, позже оценил трехстороннюю встречу как «хорошую и продуктивную». Этот инцидент привлек внимание не только участников встречи, но и СМИ, которые сообщили об этом.
«Зеленский явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом. У него было каменное лицо. Позже он назвал трехстороннюю встречу „хорошей и продуктивной“, — сообщило издание New York Post.
На встрече, которая прошла в Елисейском дворце, обсуждались ключевые вопросы международной политики и двусторонние отношения. Результатом переговоров стало достижение конструктивных договоренностей, считает Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время активно ищет международную поддержку и пути решения конфликта с Россией, стремясь к членству Украины в НАТО как к гарантии безопасности. В интервью британскому телеканалу Sky News он выразил готовность к компромиссам и подчеркнул важность прямого диалога с новым президентом США Дональдом Трампом, что подчеркивает поиск путей урегулирования ситуации на востоке Украины.
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