Собор Парижской Богоматери смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. Памятник средневековой архитектуры 15 апреля 2019 года чуть не превратился в пепелище. В течение 14 часов с огнем боролись сотни пожарных, чтобы оценить масштаб ущерба, потребовались недели.
Прибывший тогда на место происшествия французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам во что бы то ни стало будет восстановлен. О том, как сейчас выглядит обновленное пространство храма — узнаете из нашего репортажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.