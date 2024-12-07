07 декабря 2024

Нотр-Дам де Пари открылся спустя пять лет после пожара: как теперь выглядит собор. Фоторепортаж

В Париже провели церемонию открытия Нотр-Дама после реставрации
© Служба новостей «URA.RU»
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От желающих посетить парижский отреставрированный собор не было отбоя
От желающих посетить парижский отреставрированный собор не было отбоя Фото:

Собор Парижской Богоматери смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. Памятник средневековой архитектуры 15 апреля 2019 года чуть не превратился в пепелище. В течение 14 часов с огнем боролись сотни пожарных, чтобы оценить масштаб ущерба, потребовались недели.

Прибывший тогда на место происшествия французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам во что бы то ни стало будет восстановлен. О том, как сейчас выглядит обновленное пространство храма — узнаете из нашего репортажа.

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Собор Парижской Богоматери смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. Памятник средневековой архитектуры 15 апреля 2019 года чуть не превратился в пепелище. В течение 14 часов с огнем боролись сотни пожарных, чтобы оценить масштаб ущерба, потребовались недели. Прибывший тогда на место происшествия французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам во что бы то ни стало будет восстановлен. О том, как сейчас выглядит обновленное пространство храма — узнаете из нашего репортажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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