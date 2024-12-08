Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Украины Владимир Зеленский является посмешищем и марионеткой США. По его словам, именно американское руководство уничтожило Украину за последние два года.
«Зеленский — марионетка. Он — посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину» — сказал Уотерс в интервью РИА Новости. По его словам, чем раньше Киев перестанет завесить от Вашингтона, тем быстрее наступит мир.
В последнее время внутриполитическая ситуация в Украине остается напряженной, особенно в контексте отношений с США и их влияния на украинское правительство. Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский в скором времени может совершить поворот к мирной риторике в попытке улучшить свой образ и вернуть поддержку населения.
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