«Посмешище»: основатель Pink Floyd жестко раскритиковал Зеленского

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Зеленского посмешищем и марионеткой США
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За последние пару лет США уничтожили Украину, заявил Уотерс
За последние пару лет США уничтожили Украину, заявил Уотерс Фото:

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Украины Владимир Зеленский является посмешищем и марионеткой США. По его словам, именно американское руководство уничтожило Украину за последние два года.

«Зеленский — марионетка. Он — посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину» — сказал Уотерс в интервью РИА Новости. По его словам, чем раньше Киев перестанет завесить от Вашингтона, тем быстрее наступит мир.

В последнее время внутриполитическая ситуация в Украине остается напряженной, особенно в контексте отношений с США и их влияния на украинское правительство. Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский в скором времени может совершить поворот к мирной риторике в попытке улучшить свой образ и вернуть поддержку населения.  

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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Украины Владимир Зеленский является посмешищем и марионеткой США. По его словам, именно американское руководство уничтожило Украину за последние два года. «Зеленский — марионетка. Он — посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину» — сказал Уотерс в интервью РИА Новости. По его словам, чем раньше Киев перестанет завесить от Вашингтона, тем быстрее наступит мир. В последнее время внутриполитическая ситуация в Украине остается напряженной, особенно в контексте отношений с США и их влияния на украинское правительство. Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский в скором времени может совершить поворот к мирной риторике в попытке улучшить свой образ и вернуть поддержку населения.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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