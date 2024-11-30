На Украине раскрыли новую тактику Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский скоро станет представителем «партии мира»
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Зеленский может встать на путь мирной риторики
Зеленский может встать на путь мирной риторики Фото:
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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил о возможном неожиданном изменении в поведении президента страны Владимира Зеленского. Политик уверяет, что Зеленский может скоро стать представителем «партии мира».

«Скоро Зеленский будет ярким представителем „партии мира“, а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму», — заявил Дмитрук в своем telegram-канале. Политик считает, что глава Украины может совершить поворот к мирной риторике в попытке улучшить свой образ и вернуть поддержку населения.

По мнению депутата, Зеленский склонен использовать техники шоумена в своей политической деятельности. Дмитрук отмечает, что деятельность главы Украины акцентирована на рейтингах, а не на эффективности управления государством.

Ранее Зеленский впервые согласился отдать освобожденные Россией в ходе СВО территории. Однако он готов согласиться на подобное при условии вступления Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.

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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил о возможном неожиданном изменении в поведении президента страны Владимира Зеленского. Политик уверяет, что Зеленский может скоро стать представителем «партии мира». «Скоро Зеленский будет ярким представителем „партии мира“, а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму», — заявил Дмитрук в своем telegram-канале. Политик считает, что глава Украины может совершить поворот к мирной риторике в попытке улучшить свой образ и вернуть поддержку населения. По мнению депутата, Зеленский склонен использовать техники шоумена в своей политической деятельности. Дмитрук отмечает, что деятельность главы Украины акцентирована на рейтингах, а не на эффективности управления государством. Ранее Зеленский впервые согласился отдать освобожденные Россией в ходе СВО территории. Однако он готов согласиться на подобное при условии вступления Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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