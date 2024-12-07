07 декабря 2024

В Челябинске следователи проверят коммунальщиков после инцидента с лифтом

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото:

Падение стенок лифта во время движения на 8-летнего ребенка и его маму в Челябинске по адресу Руставели, 33 заинтересовало следователей СУ СКР. Правоохранители начали выемку документов у коммунальных служб.

«Следователи проводят необходимую проверку. В рамках нее изъята и будет изучена техническая документация, касающаяся обслуживания, ремонта и эксплуатации лифтов в многоквартирном доме», — говорится в заявлении СУ СКР по области.

В пресс-службе ведомства отмечают, что проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В прокуратуре Ленинского района также организована проверка. Надзорные органы обещают дать оценку действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтов.

Ранее житель Челябинска пожаловался, что «на ходу отпала стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребенка». Мужчина также отметил, что жители дома №32 на улице Руставели уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов, а срок их службы истек в апреле 2024 года.

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Падение стенок лифта во время движения на 8-летнего ребенка и его маму в Челябинске по адресу Руставели, 33 заинтересовало следователей СУ СКР. Правоохранители начали выемку документов у коммунальных служб. «Следователи проводят необходимую проверку. В рамках нее изъята и будет изучена техническая документация, касающаяся обслуживания, ремонта и эксплуатации лифтов в многоквартирном доме», — говорится в заявлении СУ СКР по области. В пресс-службе ведомства отмечают, что проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В прокуратуре Ленинского района также организована проверка. Надзорные органы обещают дать оценку действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтов. Ранее житель Челябинска пожаловался, что «на ходу отпала стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребенка». Мужчина также отметил, что жители дома №32 на улице Руставели уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов, а срок их службы истек в апреле 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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