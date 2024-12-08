Путин наградил Алису Фрейндлих орденом в юбилей

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Путин наградил Алису Фрейндлих орденом в юбилей
Путин наградил Алису Фрейндлих орденом в юбилей Фото:

За вклад в развитие отечественного искусства и культуры России Владимир Путин вручил актрисе Алисы Фрейндлихей государственную награду. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.

Указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 8 декабря 2024 года. Согласно документу Фрейндлих, артистка федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова», была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.

Указ о присвоении награды был опубликован в день рождения артистки. Сегодня, 8 декабря, Фрейндлихей исполняется 90 лет.

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За вклад в развитие отечественного искусства и культуры России Владимир Путин вручил актрисе Алисы Фрейндлихей государственную награду. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени. Указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 8 декабря 2024 года. Согласно документу Фрейндлих, артистка федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова», была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени. Указ о присвоении награды был опубликован в день рождения артистки. Сегодня, 8 декабря, Фрейндлихей исполняется 90 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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