Путин наградил Алису Фрейндлих орденом в юбилей

За вклад в развитие отечественного искусства и культуры России Владимир Путин вручил актрисе Алисы Фрейндлихей государственную награду. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.
Указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 8 декабря 2024 года. Согласно документу Фрейндлих, артистка федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова», была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.
Указ о присвоении награды был опубликован в день рождения артистки. Сегодня, 8 декабря, Фрейндлихей исполняется 90 лет.
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