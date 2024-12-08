«Разделение» 2 сезон: что ждать от продолжения одного из лучших сериалов 2022 года

В январе 2025 года на платформе Apple TV+ выйдет премьера продолжения сериала «Разделение». Проект повествует о сотрудниках загадочной компании, чья память разделяется на две части: одну часть они забывают, переходя на работу, а другую сохраняют в своей личной жизни. После выхода первого сезона в 2022 году, многие фанаты окрестили «Разделение» лучшим сериалом года. Что ждет поклонников во втором сезоне, дата выхода, сюжет, кто присоединится из актеров, рейтинги сериала — в материале URA.RU.
Основные факты о втором сезоне «Разделения»
- Название: Severance
- Жанры: Триллер, драма, фантастика
- Страна производства: США
- Создатели: Бен Стиллер, Дэн Эриксон, Марк Фридман
- Дата релиза: 17 января 2025 года
- Платформа просмотра: Apple TV+ (доступно в России)
- Количество эпизодов: 10
- Эстетика и визуальный стиль: сериал выполнен в духе брутализма и лиминальных пространств, что усиливает ощущение тревоги и минимализма. Особенностью является операторский прием с приближением, который применяется, когда сотрудники Lumon выходят из лифта и переключаются между своими личностями.
- Актерский состав: Адам Скотт, Бриттани Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро, Патриция Аркетт, Трэмелл Тилман, Гвендалина Кристи.
- Награды: сериал получил 14 номинаций на премию «Эмми», победив в двух из них.
- Рейтинг: на «Кинопоиске» сериал занял 74-е место в топ-250, набрав 8,2 балла из 10, а на IMDb — 8,7 балла.
Дата выхода нового сезона
После длительного ожидания, второй сезон «Разделения» наконец-то увидит свет 17 января 2025 года. Прошедшие три года с момента завершения первого сезона оказались насыщенными событиями: съемочный процесс приостановили из-за забастовки, а сценарий подвергся множеству изменений после конфликта авторов проекта.
Как и предыдущие выпуски, новый сезон будет выходить еженедельно, каждую пятницу. Завершатся показы финальной серией 21 марта.
Сюжет сериала «Разделение»
Главные герои работают в биотехнологической компании Lumon Industries, где они проходят через уникальную процедуру разделения сознания. Процедура позволяет сотрудникам жить двумя параллельными жизнями: одна — рабочая, другая — личная. Работники не помнят своих действий в офисе, покидая здание, и наоборот, ничего не знают о своем личном существовании, находясь на рабочем месте.
Каждый персонаж имеет свои причины согласиться на эту необычную процедуру. Кто-то пытается забыть прошлое, кто-то хочет уйти от проблем в реальной жизни. Главный герой Марк (Адам Скотт) переживает тяжелый период после утраты жены и решается пройти разделение, надеясь найти утешение в работе. Однако она оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Марк начинает подозревать, что за всей этой системой скрывается нечто большее, чем просто желание улучшить баланс между работой и личной жизнью. Вместе с коллегами ему предстоит разгадать корпоративный заговор, скрытый за фасадом повседневной рутины.
Итоги первого сезона
Первый сезон завершился множеством вопросов и недосказанностей. Зрители так и не узнали, чем конкретно занимаются герои на работе. Их деятельность казалась бессмысленным набором действий: заполнение таблиц, перемещение бумаг и другие мелкие задачи. Но было ясно одно — за всем этим кроется нечто большее, чем простая бюрократия.
Что ожидать от второго сезона
Информация о содержании второго сезона держится в строгом секрете. Однако сценаристы дали несколько намеков на то, каким может оказаться развитие сюжета. Один из них — возможное использование временного скачка, что позволит объяснить перерыв в производстве. Это предположение подкрепляется одним из первых тизеров, где Марк выходит из лифта, а его встречающий сотрудник произносит фразу: «Добро пожаловать обратно. Мы давно не видели друг друга».
Логлайн второго сезона гласит: «Марк и его команда осознают страшные последствия пренебрежения разделительным барьером, что ведет их к катастрофическим последствиям». Эти слова заставляют задуматься о том, какие испытания ждут персонажей впереди.
Создатели шоу, в частности Дэн Эриксон, заявили, что во втором сезоне мир «Разделения» станет шире. Зрителям покажут не только новые уголки офиса Lumon, но и то, что происходит за стенами компании. Эриксон подчеркнул, что у команды есть четкий план развития сюжета и они точно знают, к какому финалу стремятся. Однако конкретные детали остаются за завесой тайны.
Актерский состав сериала «Разделение»
Большинство актеров вернулось к своим ролям во втором сезоне, добавив глубины и многогранности своим персонажам. Кроме того, появились и новые лица, которые привнесли свежесть и динамичность в сюжет.
Кто вернулся
- Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») — Марк Скаут, новый руководитель отдела по обработке макро-данных в компании Lumon. Марк продолжает справляться с депрессией после утраты жены, используя процедуру «разделения» как средство для эмоциональной разрядки.
- Зак Черри («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Fallout») — Дилан, коллега Марка, который постоянно размышляет о том, насколько его реальная жизнь отличается от рабочей, и зачем они вообще находятся в Lumon.
- Бриттани Лоуэр («Помнить все», «Мужчина ищет женщину») — Хеллен, новичок в команде Марка, которая игнорирует корпоративные правила и мечтает о побеге из замкнутого мира Lumon.
- Джон Туртурро («Трансформеры», «Тайное окно») — Ирвинг, один из старейших сотрудников Lumon, который уважает традиции компании и ценит знания о семье Иган, основателей корпорации. Его позиция под угрозой, поскольку он развивает близкие отношения с коллегой Бертом.
- Кристофер Уокен («Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина») — Берт Гудман, сотрудник другого отдела в Lumon, который поддерживает тесные отношения с Ирвингом.
- Патриша Аркетт («Настоящая любовь», «Эд Вуд») — Хармони Кобель, загадочная и эксцентричная начальница Марка, которая живет неподалеку от него в реальной жизни.
- Джен Таллак («Перри Мейсон») — Девон, сестра Марка, которая испытывает беспокойство из-за участия брата в программе «разделения» и его работы в Lumon.
- Трэмелл Тилман («Крестный отец Гарлема», «Диетлэнд») — Сет Милчик, сотрудник службы безопасности Lumon, ответственный за контроль поведения «разделенных» сотрудников и обладающий правом вознаграждать или наказывать членов команды Марка.
- Дичен Лакхман («Видоизмененный углерод», «Планета обезьян: Новое царство») — Мисс Кейси, консультант по вопросам здоровья в Lumon, к которой направляются сотрудники, сталкивающиеся с проблемами на работе.
Новые актеры
Во втором сезоне появляются новые персонажи, о которых пока мало информации. Однако уже известны имена некоторых новых актёров, присоединившихся к проекту:
- Гвендолин Кристи («Игра престолов», «Песочный человек») — её героиня появилась в тизере ко второму сезону, одетая как сотрудница Lumon и произносила фразу: «Вам следовало уйти».
- Джон Ноубл («Властелин колец: Возвращение короля», «Грань»)
- Алия Шокат («В поисках», «Руби Спаркс»)
- Боб Балабан («Разбираю Гарри», «Близкие контакты третьей степени»)
- Мерритт Уивер («Бердмен», «Невозможно поверить»)
- Робби Бенсон («Красавица и Чудовище», «Чествование»)
- Стефано Караннанте («Голубая кровь»)
- Оулавюр Дарри Оулафссон («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Настоящий детектив»)
Расписание выхода серий
- эпизод 1 — 17 января;
- эпизод 2 — 24 января;
- эпизод 3 — 31 января;
- эпизод 4 — 7 февраля;
- эпизод 5 — 14 февраля;
- эпизод 6 — 21 февраля;
- эпизод 7 — 28 февраля;
- эпизод 8 — 7 марта;
- эпизод 9 — 14 марта;
- эпизод 10 — 21 марта.
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