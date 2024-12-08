Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Сегодня, 8 декабря, ей исполняется 90 лет.
«Вас, замечательную актрису, настоящую легенду театра и кинематографа, любят, без преувеличения, миллионы зрителей и в России, и далеко за ее пределами. За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства», — говорится в поздравлении президента. Кроме того, президент пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.
С 90-летием артистку уже поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, певец и актер Михаил Боярский, народная артистка РСФР Светлана Немоляева. Теплые слова ей также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня также был подписан указ о назначении артистке государственной награды. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.
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