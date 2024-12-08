Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием (архивное фото)
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Сегодня, 8 декабря, ей исполняется 90 лет.

«Вас, замечательную актрису, настоящую легенду театра и кинематографа, любят, без преувеличения, миллионы зрителей и в России, и далеко за ее пределами. За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства», — говорится в поздравлении президента. Кроме того, президент пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.

С 90-летием артистку уже поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, певец и актер Михаил Боярский, народная артистка РСФР Светлана Немоляева. Теплые слова ей также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня также был подписан указ о назначении артистке государственной награды. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Сегодня, 8 декабря, ей исполняется 90 лет. «Вас, замечательную актрису, настоящую легенду театра и кинематографа, любят, без преувеличения, миллионы зрителей и в России, и далеко за ее пределами. За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства», — говорится в поздравлении президента. Кроме того, президент пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия. С 90-летием артистку уже поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, певец и актер Михаил Боярский, народная артистка РСФР Светлана Немоляева. Теплые слова ей также направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сегодня также был подписан указ о назначении артистке государственной награды. Согласно указу российского лидера, Фрейндлих была удостоена ордена заслуги перед отечеством 1 степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...