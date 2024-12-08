Mash: Галкин* поднял гонорар за новогодние корпоративы

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Гонорар Галкина за выступление перед русскими увеличился до 150 тысяч евро
Гонорар Галкина за выступление перед русскими увеличился до 150 тысяч евро Фото:

Российский шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) значительно увеличил гонорар за проведение новогоднего корпоратива без политических шуток. Теперь его услуги оцениваются в 150 тысяч евро, что почти в два раза выше предыдущей ставки в 80 тысяч.

«Иноагент Максим Галкин поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с 80 до 150 тысяч евро», — сообщил telegram-канал Mash. Особенностью новой ценовой политики является то, что она распространяется только на заказы из России.

В добавление к изменившейся ценовой политике, артист готов выступать на русском языке и избегать любых политических провокаций. Сейчас Галкин активно ищет возможности для выступлений на предстоящих новогодних корпоративах.

Телеведущий и комик Максим Галкин продолжает предпринимать усилия для возвращения в Россию с целью возобновления своей профессиональной деятельности и заработка. Для этого он несколько раз пытался освободиться от статуса иностранного агента, однако его попытки оказались неуспешными.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Российский шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) значительно увеличил гонорар за проведение новогоднего корпоратива без политических шуток. Теперь его услуги оцениваются в 150 тысяч евро, что почти в два раза выше предыдущей ставки в 80 тысяч. «Иноагент Максим Галкин поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с 80 до 150 тысяч евро», — сообщил telegram-канал Mash. Особенностью новой ценовой политики является то, что она распространяется только на заказы из России. В добавление к изменившейся ценовой политике, артист готов выступать на русском языке и избегать любых политических провокаций. Сейчас Галкин активно ищет возможности для выступлений на предстоящих новогодних корпоративах. Телеведущий и комик Максим Галкин продолжает предпринимать усилия для возвращения в Россию с целью возобновления своей профессиональной деятельности и заработка. Для этого он несколько раз пытался освободиться от статуса иностранного агента, однако его попытки оказались неуспешными. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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